Se comprometen con soberanía ucraniana; celebran 35 años de independencia

KIEV.— Los socios europeos de Ucrania prometieron continuar ayudando militar y financieramente a Kiev pese a las amenazas de Rusia para disuadirlos, durante una reunión para celebrar el 35º aniversario de la proclamación de la independencia de la exrepública soviética.

Los suministros de defensa aérea fueron la principal prioridad en la reunión de 30 líderes de la denominada Coalición de Voluntarios, presidida conjuntamente por los líderes de Francia y Alemania —que participaron de manera remota— y por el primer ministro británico, Andy Burnham.

Ucrania “no es una carga para nuestra seguridad, sino la línea del frente que protege a Europa”, afirmó Burnham, comparando esta lucha con la que se libró contra la Alemania nazi.

“En este momento, la situación es realmente muy difícil para todos nosotros. Pero hay una fuerza que nos sostiene firmemente de la mano”, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

“Es la fuerza de nuestro círculo mutuo”, agregó el mandatario.

Zelenski dijo a los líderes reunidos en un discurso vespertino que quería “aumentar la producción” de drones y misiles para lanzar “más ataques” contra Rusia, a fin de contrarrestar sus ataques contra Ucrania.

“Necesitamos más dinero, mucho más”, afirmó.

Macron advirtió durante la reunión que “Rusia intentará una escalada contra los países europeos para disuadirlos de ayudar a Ucrania”.

“Está claro que se apuntará contra los países de la OTAN y que las provocaciones aumentarán”, dijo, al tiempo que llamó a “permanecer tranquilos y seguir con normalidad”.

La Unión Europea anunció ayer un nuevo paquete de ayuda de 6,100 millones de euros (unos 7,100 millones de dólares) para Ucrania con el fin de fortalecer su defensa antiaérea y aumentar sus reservas de misiles y municiones.

En el terreno, la intensificación de los bombardeos por parte de ambos bandos sigue causando víctimas.

Durante la noche, los ataques alcanzaron unos almacenes de una plataforma de comercio electrónico situados en el sur de Rusia, y la caída de escombros cerca de uno de ellos mató a al menos tres niños, según las autoridades locales.