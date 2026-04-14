Pedro Sánchez ve a China como pieza clave para detener guerra en Medio Oriente

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estimó, tras una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, que China puede jugar un papel "importante" para "encontrar vías diplomáticas que cesen con esta guerra" en Medio Oriente.

Cualquier esfuerzo que podamos hacer todas las naciones, particular y especialmente aquellas que tienen una interlocución, y que no han participado de manera activa en esta guerra ilegal, pues creo que no solamente son bienvenidas, sino que también son muy necesarias", argumentó, en una conferencia de prensa en Pekín.

Además, Sánchez, reclamó "reformar" el orden internacional para hacerlo "más representativo", en esta visita a China, la cuarta desde que es presidente del gobierno, que coincide con un periodo de tensión entre Madrid y Washington.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: Reuters.

Pedro Sánchez vuelve a criticar al gobierno israelí

Además, el mandatario español volvió a criticar al gobierno israelí de Benjamin Netanyahu por su campaña en el Líbano, como ya hizo en numerosas ocasiones durante la guerra en Gaza.

"La legalidad internacional hoy está siendo violada fundamentalmente por un país, que es el Gobierno de Israel", dijo Sánchez, añadiendo que los españoles quieren que aquellos "que cometen violaciones o genocidios, como es el caso que estamos viendo en Gaza y esperemos no ocurra lo mismo en el Líbano", no "queden impunes".

La reunión con Xi ocurre en el segundo día de la visita de Sánchez a China, en busca de posicionar a España como un puente entre Pekín y la Unión Europea.

Asimismo, Sánchez busca estrechar los vínculos comerciales con la segunda mayor economía del mundo, aunque el lunes calificó como "insostenible" el desequilibrio comercial entre China y la UE.

China pide que se respete la soberanía de los países en Medio Oriente

Por su parte, Xi pidió el martes que se respete la soberanía de los Estados de Oriente Medio y del Golfo, así como el derecho internacional, durante una reunión con el príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyán, según informaron los medios estatales.

"Preservar la autoridad del derecho internacional no debe significar utilizarlo cuando nos conviene y rechazarlo cuando no es así. No podemos permitir que el mundo vuelva a la ley de la selva", dijo Xi.

"La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de Oriente Medio y de la región del Golfo deben respetarse plenamente", afirmó.

Con información de AFP.

*mcam