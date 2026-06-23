Pedro Sánchez defiende a su gobierno pese a la crisis tras condena de Ábalos

El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, defendió este martes la continuidad de su administración pese a las "dificultades" y las "piedras en el camino", en un mensaje en video difundido un día después de la condena por corrupción de quien fuera uno de sus principales colaboradores políticos, José Luis Ábalos.

Durante el video, realizado con motivo de la presentación de nuevas ayudas para personas con discapacidad, Sánchez subrayó que su gobierno seguirá adelante para "mejorar la vida de la gente" y ampliar derechos sociales, sin mencionar de manera directa a su exministro de Transportes, quien fue condenado el lunes a 24 años de prisión por diversos delitos de corrupción.

A quienes se preguntan por qué este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta", afirmó el jefe del Ejecutivo en referencia a las medidas sociales anunciadas.

Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor", agregó.

El mandatario insistió en que las iniciativas anunciadas, que serán aprobadas en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, buscan fortalecer al país y a la democracia mediante el apoyo a los sectores más vulnerables de la población.

Ábalos, pieza clave en el ascenso de Pedro Sánchez

A sus 66 años, José Luis Ábalos fue una figura fundamental en la llegada de Pedro Sánchez al poder. Como diputado socialista, fue el encargado de presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy, la cual permitió que el actual líder socialista asumiera el gobierno en 2018.

Además, se desempeñó como secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, así como ministro de Transportes entre 2018 y 2021.

+Más frentes judiciales para el presidente de España

La condena de Ábalos se suma a otros problemas judiciales que rodean al entorno político y familiar del presidente español.

Su esposa se encuentra a un paso de enfrentar juicio por presunto tráfico de influencias; su hermano fue juzgado recientemente por el mismo delito; Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en responsabilidades dentro del partido, también es investigado por presunta corrupción.

A ello se añade que el expresidente del gobierno y aliado político de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado por presuntamente cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecer a empresas ante el gobierno.

Con información de AFP.

*mcam