Rubio, el capitán de la diplomacia de las canchas; asistirá al debut mundialista de EU

Hoy debuta la selección de Estados Unidos en el Mundial, con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio como titular del equipo de la Casa Blanca.

En el evento que comparte localía con México y Canadá, el funcionario aprovechará la justa deportiva para encabezar encuentros de alto nivel con mandatarios y representantes internacionales.

El senador, cuyos padres dejaron Cuba tres años antes del triunfo de la Revolución y se asentaron en Florida, gestiona las misiones exteriores del presidente Donald Trump, encabeza las prioridades de política exterior del país: Cuba, Ucrania e Irán.

Sin embargo, hasta ahora, los acuerdos en esos frentes están estancados o aún en negociaciones.

En el marco del partido, el secretario Rubio se reunirá con el presidente paraguayo, Santiago Peña, para impulsar la asociación estratégica entre ambos países, en materia de seguridad regional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Reuters

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se integró como socio estratégico a la organización regional de seguridad Escudo de las Américas, realizada en el Trump National Doral Miami, el bloque interamericano con el que Estados Unidos busca dirigir la lucha contra el crimen organizado.

En ese bloque, sin embargo, los gobiernos de México, Colombia y Brasil están fuera.

Rubio será el mayor representante de la Casa Blanca en la apertura del grupo D en el Los Ángeles Stadium, luego de la ausencia del presidente Trump.

Sin embargo, Rubio no es aficionado al futbol, sino que apoya a los Delfines de la ciudad de Miami, uno de los bastiones del Partido Republicano y de las disidencias sudamericanas, en especial, la cubana.

Incluso en una entrevista difundida hace diez años en su canal de Youtube, dijo que si tuviera un equipo de futbol americano se llamaría Los Marcopolos y que él sería el mejor del Senado en jugar en la NFL.

En ese video, dijo que Harry Truman era el presidente peor valorado de EU, un demócrata que gobernó el país de 1945 hasta 1953.

El nuevo rostro del bloqueo

En mayo pasado, una encuesta de la firma AtlasIntel reveló que 45.4% de los encuestados votaría por Rubio como candidato republicano.

Sin embargo, el también exsenador ha competido dos veces en las rondas de primarias para obtener la candidatura republicana, sin éxito.

Rubio ha sido un tema viral cuando apareció sentado en el sillón del Salón Oval en la atropellada visita de Volodímir Zelenski en febrero de 2025. Desde entonces, esa imagen alude el rol tan activo dentro del gabinete. Actualmente, además de secretario de Estado, ejerce como asesor de seguridad nacional interino, la primera persona en ocupar ambos cargos desde Henry Kissinger, de 1973 a 1977. Incluso usuario de redes sociales lo han llegado a bautizar como “Secretario de Todo”.

La ocurrencia de Trump coincide con un momento de fuerte tensión entre Washington y La Habana. Especial

Dentro del Gobierno, Rubio se ha consolidado como el principal asesor de Trump para el hemisferio occidental. Es lo más cerca que ha estado del papel que imaginaba para sí mismo cuando era niño, reportó esta semana un análisis de CNN.

Sin embargo, pese a ocupar dos de los puestos más poderosos de Washington secretario de Estado y asesor de seguridad nacional—, ha estado notablemente ausente de la mayor crisis internacional de Donald Trump: la guerra en Irán, detalló el periódico The Finantial Times.

Rubio quizá ya percibe que el tema de Irán es una causa perdida, y que mientras menos se le asocie con él, mejor”, afirmó Stephen Walt, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, al diario.

Incluso, en abril, Trump envió a su yerno, Jared Kushner, y al enviado especial Steve Witkoff a Pakistán para llevar a cabo negociaciones. Incluso, el vicepresidente JD Vance quien encabezó las conversaciones en Islamabad.

La dupla Kushner-Witkoff también encabeza las negociaciones dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Hoy, el tema del castrismo parece ocupar la agenda principal del secretario, con un endurecimiento de las sanciones, que incluyen incluso al presidente Miguel Díaz-Canel.

Mientras crece la presión hacia la isla, hoy Marco Rubio estará lejos del Caribe, en Los Ángeles, anotándose un gol en otra de sus labores: redefinir la política trumpista en materia de seguridad con perspectiva hacia todo el continente.

*mcam