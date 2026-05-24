Rubio afirma que podría anunciarse hoy acuerdo sobre guerra con Irán

El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, afirmó este domingo que en las próximas horas podría haber un anuncio respecto a un acuerdo con Irán.

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo para poner fin a la guerra con Irán está "en gran medida negociado" y que este incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Creo que, a lo mejor, hay la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", dijo el secretario de Estado a la prensa en Nueva Delhi, donde está de visita oficial.

El jefe de la diplomacia estadounidense declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos y bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero, que desencadenó la guerra.

Foto: Generada con IA.

El acuerdo también debería dar inicio a un "proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní", afirmó el diplomático.

Desde el inicio de la tregua a principios de abril, la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní han sido los principales obstáculos en los contactos entre Washington y Teherán, mediados por Pakistán.

Estados Unidos e Israel sospechan que Irán busca hacerse con el arma atómica con su programa nuclear, aunque Teherán reivindica que enriquece uranio únicamente con fines civiles.

Aplazada la cuestión nuclear iraní

La cuestión del programa nuclear iraní, sin embargo, se analizaría en negociaciones posteriores, según medios estadounidenses, el mismo Rubio y el portavoz de la diplomacia iraní.

Este último, Esmail Baqai, dijo que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Washington, aunque esto no implicaba "un acuerdo sobre las cuestiones importantes". El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de "esta etapa" de diálogos, aseguró.

El diario The New York Times, citando a responsables estadounidenses, explicó que un nuevo ciclo de negociaciones "en las próximas semanas o meses" abordaría la forma en que Irán se deshará de sus reservas de uranio enriquecido.

Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines solamente civiles.

Según Rubio, la propuesta de acuerdo actual debería dar inicio a un "proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní".

Soluciones pacíficas

Tras más de un mes de guerra, que ha causado miles de muertos y sacudido la economía mundial, rige desde el 8 de abril un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Este bloqueo desgasta a la población iraní.

El estado de 'ni guerra ni paz' es mucho más repugnante que la guerra misma", lamentó Shahrzad, una iraní de 39 años contactada por teléfono desde París.

Ni siquiera se puede planear algo tan sencillo como apuntarse a un gimnasio", dijo.

También reclaman una resolución los países del Golfo que, tras verse golpeados por los ataques de represalia iraníes y el bloqueo del tránsito de hidrocarburos por Ormuz, presionan para llevar las discusiones a buen puerto.

Durante su llamada con Trump, el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, exhortó a "dar prioridad a las soluciones pacíficas".

Con información de AFP.

*mcam