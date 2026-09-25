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Ricardo Salinas Méndez encabeza contingente de más de 15 mil personas en respaldo a Claudia Sheinbaum

Más de 15 mil personas, encabezadas por Ricardo Salinas Méndez, se movilizaron en Acapulco para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante el encuentro “Honestidad y Resultados” en el Fórum Mundo Imperial.

Por: Jorge Gómez

La presidenta anunció un paquete de obras y programas sociales de cerca de 34 mil millones de pesos para la entidad.
La presidenta anunció un paquete de obras y programas sociales de cerca de 34 mil millones de pesos para la entidad.especial

Con un contingente integrado por más de 15 mil personas, Ricardo Salinas Méndez se movilizó este viernes en Acapulco para respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al puerto. La multitudinaria concentración se dio en el marco del encuentro “Honestidad y Resultados”, celebrado en el Fórum Mundo Imperial de la zona Diamante, donde la mandataria federal presentó el balance de las acciones de su gobierno.

En el acto, la presidenta dio a conocer un paquete de obras e inversión social para Guerrero que contempla un presupuesto cercano a los 34 mil millones de pesos destinados a programas sociales, la edificación de aproximadamente 51 mil viviendas y la apertura de 22 nuevos planteles de bachillerato. Asimismo, se explicaron diversos proyectos orientados a la infraestructura carretera, el fortalecimiento de la salud y la educación en la entidad.

La movilización encabezada por Ricardo Salinas Méndez formó parte del acompañamiento de diversos sectores sociales y liderazgos locales de Guerrero que acudieron a la sede para ratificar su apoyo a la titular del Ejecutivo federal y a los proyectos estratégicos anunciados para el estado.

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