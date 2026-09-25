Ricardo Salinas Méndez encabeza contingente de más de 15 mil personas en respaldo a Claudia Sheinbaum

Con un contingente integrado por más de 15 mil personas, Ricardo Salinas Méndez se movilizó este viernes en Acapulco para respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al puerto. La multitudinaria concentración se dio en el marco del encuentro “Honestidad y Resultados”, celebrado en el Fórum Mundo Imperial de la zona Diamante, donde la mandataria federal presentó el balance de las acciones de su gobierno.

En el acto, la presidenta dio a conocer un paquete de obras e inversión social para Guerrero que contempla un presupuesto cercano a los 34 mil millones de pesos destinados a programas sociales, la edificación de aproximadamente 51 mil viviendas y la apertura de 22 nuevos planteles de bachillerato. Asimismo, se explicaron diversos proyectos orientados a la infraestructura carretera, el fortalecimiento de la salud y la educación en la entidad.

La movilización encabezada por Ricardo Salinas Méndez formó parte del acompañamiento de diversos sectores sociales y liderazgos locales de Guerrero que acudieron a la sede para ratificar su apoyo a la titular del Ejecutivo federal y a los proyectos estratégicos anunciados para el estado.