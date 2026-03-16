Rey Felipe VI reconoce que hubo “mucho abuso” durante la Conquista de América

El rey de España, Felipe VI, reconoció que durante la Conquista de América se registraron “muchos abusos” y controversias éticas relacionadas con el ejercicio del poder en los territorios colonizados.

Las declaraciones se produjeron durante una visita a la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, presentada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde el monarca reflexionó sobre los episodios históricos vinculados a la expansión española en el continente americano.

En una conversación informal con autoridades y especialistas, el jefe de Estado español sostuvo que analizar la historia exige reconocer tanto los avances como los errores del pasado, evitando interpretaciones simplistas.

Hay cosas que, cuando las estudiamos, con nuestros valores actuales, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, señaló el monarca, al tiempo que subrayó la importancia de analizar los hechos históricos con rigor y contexto.

El jefe de Estado español sostuvo que analizar la historia exige reconocer tanto los avances como los errores del pasado. Casa de S.M. el Rey

Debate sobre el poder y las Leyes de Indias

Durante su intervención, el monarca recordó que desde los primeros momentos de la colonización existieron debates morales y jurídicos sobre el ejercicio del poder en América.

Felipe VI mencionó que incluso los propios Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón impulsaron directrices y marcos jurídicos —como las Leyes de Indias— que buscaban regular la relación entre la Corona española y los pueblos originarios.

No obstante, el monarca admitió que la aplicación de esas normas muchas veces no se cumplió como se pretendía, lo que derivó en abusos y conflictos en los territorios coloniales.

Hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, explicó.

La exposición sobre culturas originarias de México

La visita del rey tuvo lugar en la muestra cultural “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, una exposición organizada conjuntamente por el gobierno español y el de México.

La exhibición reúne cerca de 250 piezas arqueológicas que resaltan el papel de las mujeres en las culturas prehispánicas, muchas de ellas presentadas por primera vez fuera del país latinoamericano.

Entre los objetos destacados se encuentran esculturas, figuras ceremoniales y piezas provenientes de distintas civilizaciones mesoamericanas, incluidas culturas como la Civilización olmeca y la Civilización maya.

Felipe VI subrayó que México es resultado de la convergencia de múltiples culturas originarias y del encuentro histórico con España, una interacción que, a su juicio, forma parte de la identidad contemporánea del país.

Un gesto simbólico en medio de tensiones diplomáticas

La visita del monarca también tiene un significado diplomático relevante en la relación entre España y México.

En 2019, el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey solicitando que España pidiera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista. La misiva no recibió respuesta oficial, lo que generó tensiones entre ambos países.

La situación se agravó años después cuando la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al monarca a su toma de posesión, gesto que fue interpretado como un reflejo del distanciamiento diplomático.

En ese contexto, la reciente visita de Felipe VI a la exposición cultural es vista por analistas como un gesto simbólico que busca favorecer el diálogo histórico y cultural entre ambas naciones.

El proceso de distensión diplomática comenzó meses atrás cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció públicamente que la historia compartida entre ambos países incluye episodios de injusticia hacia los pueblos originarios.

Albares afirmó que esos hechos deben ser reconocidos y lamentados como parte de una historia común, declaración que fue valorada positivamente por el gobierno mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó entonces que reconocer los agravios históricos fortalece a las naciones, al considerar que el reconocimiento del pasado es una base para la reconciliación.

Proyecto cultural para reforzar vínculos históricos

De acuerdo con la Casa Real española, la exposición forma parte de un proyecto cultural binacional destinado a reforzar los lazos entre España y México, poniendo en valor la riqueza histórica de las culturas originarias y el papel de las mujeres en las comunidades indígenas.

El programa expositivo se desarrolla en varias sedes de Madrid y busca difundir el patrimonio cultural mesoamericano en Europa, al tiempo que impulsa un diálogo histórico más amplio entre ambos países.

La iniciativa coincide con una etapa de deshielo diplomático entre Madrid y Ciudad de México, en la que la cooperación cultural se perfila como una herramienta clave para reconstruir la relación bilateral.

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