Irán acuerda utilizar recursos retenidos en Catar para adquirir productos básicos

El gobierno iraní anunció este miércoles que Teherán utilizará parte de sus fondos congelados en Catar para adquirir bienes de primera necesidad, tras dar por concluidas en Doha las conversaciones indirectas sobre la aplicación del acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró a la agencia iraní IRNA que los participantes en el diálogo acordaron que "se establecerá un canal de comunicación antes de mañana" para informar y registrar las violaciones del memorándum.

Irán insistió en que no habría negociaciones directas entre ambas partes sobre el memorándum de entendimiento, logrado gracias a la mediación de Catar y Pakistán, y que allanó un ciclo de diálogos en Suiza la semana pasada.

El protocolo de acuerdo alcanzado en junio contempla un alto el fuego de 60 días en la guerra iniciada con los bombardeos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la reapertura del estrecho de Ormuz y un plazo para alcanzar un acuerdo sobre el fin de la guerra y el programa nuclear iraní.

El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó más temprano que las conversaciones indirectas en Doha para terminar con la guerra en Oriente Medio avanzaban "muy bien".

"La desnuclearización de Irán avanza bien. Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos", dijo Trump a periodistas mientras se preparaba para abordar su nuevo avión Air Force One, regalado por Catar.

"Los golpeamos muy fuerte" pero las negociaciones avanzan "muy bien", aseguró.

Uno de los objetivos de los negociadores iraníes es el asunto de los fondos del país congelados en Catar después de que Estados Unidos aceptara el levantamiento parcial de sanciones contra Teherán en el texto firmado el 17 de junio.

La agencia IRNA reportó que durante las reuniones con funcionarios cataríes, entre ellos representantes del Banco Central, se analizaron varias cuestiones relacionadas con el gasto de parte de los 6 mil millones de dólares, una fracción de los activos retenidos.

Se acordó que, en función de las necesidades comunicadas por nuestro país, se adquirirían los bienes necesarios y se pondrían a disposición de Irán", agregó.

Más temprano, una fuente diplomática, que habló bajo condición de anonimato, confirmó las negociaciones en curso en Doha a través de los mediadores de Catar y Pakistán.

Las conversaciones se centran en "el memorando de entendimiento que se basan en los avances logrados en la cumbre de Lago Lucerna", en Suiza, indicó el diplomático.

Los emisarios estadunidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, no participan en los contactos, pero se reunieron con el primer ministro de Catar, Sheij Mohamed bin Abdulrahman Al Thani el martes.

En ese encuentro, conversaron sobre "las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán", así como la situación en el Líbano, según la cancillería emiratí.