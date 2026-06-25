Rescatan a niño que perdió a su familia tras derrumbe provocado por terremotos en Venezuela

Unos rescatistas lograron localizar a un pequeño niño durante las labores de emergencia que se desarrollan en Venezuela, luego de que dos terremotos sacudieran la zona sur del país y provocaran el derrumbe de varios edificios, donde aún permanecen personas atrapadas y algunas han sido rescatadas con vida.

Entre los rescates se dio a conocer el caso de Mateo, un niño que relató su experiencia dentro de un edificio colapsado tras el sismo. El menor aseguró que su madre dejó de respirar dentro del derrumbe y que, hasta el momento, él es el único sobreviviente del hecho.

Mateo, el niño rescatado que sobrevivió al derrumbe

“Mi nombre es Mateo. En el derrumbe fui yo. El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo. Solo mi mamá dejó de respirar ayer a las 7:30”, relató el menor en una grabación que se difundió rápidamente en redes sociales.

El video generó reacciones inmediatas, donde usuarios comenzaron a organizarse en grupos para intentar localizar al niño y brindarle ayuda. En la grabación también se observa que es retirado del lugar con una pierna envuelta en cartón, lo que podría indicar una posible fractura.

Los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas por los dos terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio, mientras el Gobierno de Venezuela informó que el balance oficial alcanzó alrededor de 235 fallecidos y un total de 4.300 heridos, según el reporte ofrecido la noche del jueves 25 de junio.

En medio de la emergencia, las labores de búsqueda siguen activas en edificios derrumbados, donde todavía hay personas atrapadas y otras que están siendo localizadas con vida.

Tras los sismos, familias buscan entre escombros

Desesperados, venezolanos escarban entre los escombros de edificios que colapsaron para intentar rescatar a sus seres queridos, tras dos potentes terremotos que dejan al menos 235 muertos.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país el miércoles, con menos de un minuto de diferencia, provocando el derrumbe de múltiples estructuras y escenas de pánico entre la población.

La zona más castigada fue La Guaira, población costera cercana a Caracas y donde se ubica el principal aeropuerto del país, el cual quedó inhabilitado tras el sismo.

“Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó”, dijo la AFP Yilsmaris Blanco frente a un edificio fracturado. “Es algo que no le deseo a nadie”.

Los rescates avanzan lentamente y, 24 horas después de los terremotos, aún se reportan cuerpos visibles bajo los escombros. En varias zonas, los residentes escucharon durante horas a personas atrapadas entre los restos de los edificios.

“Están con vida, le decimos que no fuercen la voz, que respiren corto”, explicó Antonio Bermúdez, de 45 años, al relatar los intentos por mantener comunicación con los sobrevivientes.

Las familias intentan sacarlos, pero en muchos casos resulta imposible mover las placas de concreto con herramientas caseras disponibles.

En otra zona, residentes reportaron haber escuchado a una niña atrapada llorar durante horas, aunque posteriormente murió.

Un doctor del hospital Domingo Luciani en Caracas señaló que los niños rescatados llegan en ambulancia solos. Algunos logran dar su nombre, mientras que otros llegan identificados con un nombre escrito en marcador en una cinta atada a la muñeca.

El Gobierno de Venezuela informó además que el balance de víctimas se elevó a alrededor de 235 fallecidos y 4 mil 300 heridos, mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas.