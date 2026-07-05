Europa arde: incendios forestales consumen más de 17 mil hectáreas

Cientos de bomberos combaten este domingo incendios forestales que han reducido a cenizas miles de hectáreas en Francia, España y Portugal, en medio del aumento de las temperaturas, cuando el continente aún se recupera de una ola de calor.

Los incendios han consumido ya más de 17 mil hectáreas en los tres países, donde los termómetros podrían volver a alcanzar los 40 °C este domingo.

La intensa ola de calor que sofocó a Europa a finales de junio provocó miles de muertes adicionales en países como Francia.

Ante la llegada de nuevos fenómenos meteorológicos extremos, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, recordó que la temporada de incendios forestales comenzó un mes antes de lo habitual.

España y Francia mantienen el combate contra las llamas

En España, un incendio forestal cerca de la turística Costa Brava, en Cataluña, ha consumido 2 mil 200 hectáreas.

En un comunicado, los bomberos informaron que el incendio en la Bisbal d'Empordà ya fue "estabilizado", aunque mantienen preocupación por el flanco derecho y anticipan un "día complicado" debido a las altas temperaturas y a un "perímetro muy discontinuo, con varias islas de vegetación que no han quemado en el interior de la zona afectada", lo que podría provocar nuevos focos.

Cerca del 97% de la superficie afectada se encuentra dentro del espacio natural protegido de Les Gavarres, según los agentes forestales.

Las autoridades consideran que el incendio fue provocado por una negligencia.

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, confirmó que una persona fue detenida.

En Francia, cerca de 600 bomberos fueron movilizados para contener un incendio forestal que ha consumido más de mil hectáreas en la ladera de una montaña en Trévillach, a unos 36 kilómetros al este de Perpiñán.

Las carreteras de la región fueron cerradas y las autoridades ordenaron a los alcaldes habilitar refugios de emergencia para las personas que deban abandonar sus viviendas.

Otros 300 bomberos franceses combatieron otro incendio forestal en una zona montañosa del departamento de Drôme, en el sureste del país.

Portugal concentra el mayor incendio; calor extremo mantiene la alerta

En Portugal, los bomberos lograron controlar alrededor del 80% del perímetro de un incendio forestal que, en tres días, ha consumido al menos 13 mil hectáreas de vegetación en el norte del país, informó Protección Civil.

El fuego ha recorrido 35 kilómetros entre su punto de inicio y su ubicación actual, y todavía hay algunos puntos calientes, pero la mayoría están controlados", declaró a la AFP José Costa, oficial de servicio en el mando de la Autoridad Nacional de Protección Civil.

España e Italia enviaron refuerzos y aviones cisterna después de que Portugal solicitó ayuda para combatir las llamas, que han dejado al menos nueve personas heridas, entre ellas dos civiles en estado grave.

Varias regiones de Portugal, España y el sur de Francia reforzaron este domingo las alertas por calor extremo, que, según los meteorólogos, podría prolongarse hasta el próximo fin de semana.

Europa occidental ya ha enfrentado este año dos olas de calor, en mayo y junio.

La más reciente fue la más intensa registrada en Europa y habría sido "prácticamente imposible" durante junio sin el cambio climático, de acuerdo con los climatólogos de World Weather Attribution.

Dos terceras partes de la población europea, alrededor de 410 millones de personas, registraron al menos una vez temperaturas superiores a 35 °C durante la ola de calor ocurrida entre el 15 y el 30 de junio, según un análisis de la AFP.

Alemania, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría registraron récords absolutos de temperatura, mientras que el Reino Unido, Suiza y Francia vivieron el mes de junio más cálido de su historia.

Autoridades advierten que la temporada apenas comienza

Tras esta ola de calor, Francia informó de más de 2 mil muertes adicionales respecto de lo habitual en apenas una semana, mientras que España y Bélgica registraron cada una más de mil.

Las autoridades de varios países temen que el verano traiga nuevos problemas.

El cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias y solo estamos a principios de julio", afirmó el coronel Eric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés.

Belgioino llamó a las personas que viven cerca de los Pirineos a extremar las precauciones para evitar incendios forestales.

"La temporada va a ser larga para los bomberos que luchan contra los incendios. Tienen que ayudarnos", añadió.

Con información de AFP.

*mcam