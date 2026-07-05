OPEP elevará producción de petróleo en agosto tras crisis en Ormuz

La alianza OPEP acordó este domingo un nuevo incremento en sus objetivos de producción de petróleo, una decisión que busca acelerar la recuperación del suministro mundial tras la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y que podría ejercer mayor presión sobre los precios internacionales del crudo en los próximos meses.

Durante una reunión virtual, los siete principales países encargados de gestionar la producción dentro de la alianza —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— aprobaron aumentar sus cuotas en 188 mil barriles diarios a partir de agosto de 2026, informó el grupo en un comunicado oficial.

La medida se suma a los incrementos autorizados para junio y julio y forma parte de la estrategia para revertir de manera gradual los recortes de producción implementados en 2023, cuando la organización buscó estabilizar el mercado petrolero.

Reapertura del estrecho de Ormuz impulsa la recuperación

El anuncio llega después de que el transporte marítimo comenzara a normalizarse en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, luego del memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre Estados Unidos e Irán para garantizar la libre navegación en la zona.

Durante el conflicto en Oriente Medio, la interrupción del tránsito marítimo redujo de manera significativa las exportaciones de crudo de varios productores del Golfo Pérsico. De acuerdo con cifras de la OPEP, entre el primer trimestre de 2026 y mayo, la producción conjunta de Arabia Saudita, Irak y Kuwait disminuyó en aproximadamente seis millones de barriles diarios.

Aunque la recuperación del tráfico marítimo ha permitido restablecer gradualmente las exportaciones, especialistas advierten que la producción aún no ha alcanzado los niveles previstos por la alianza.

Giovanni Staunovo, analista del banco UBS, señaló que la producción "probablemente sigue por debajo" de los objetivos establecidos por la OPEP+, debido a que gran parte del petróleo que actualmente circula proviene de inventarios almacenados antes del conflicto.

Prevén mayor oferta mundial de crudo

Analistas del sector consideran que el incremento aprobado para agosto podría acelerar el regreso del suministro al mercado internacional.

Ole Hansen, estratega de Saxo Bank, explicó que la recuperación de la producción petrolera suele ser gradual tras una interrupción prolongada, por lo que julio mostrará una mejora paulatina y agosto podría reflejar un crecimiento más sólido.

Sin embargo, el aumento de la oferta coincide con un contexto de menor demanda, especialmente por la desaceleración de las importaciones de crudo por parte de China, el incremento de la producción de países ajenos a la OPEP y la liberación de reservas estratégicas coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.

Este escenario ha provocado que los precios del petróleo retrocedan hasta niveles similares a los registrados antes del conflicto en Oriente Medio. El crudo Brent cerró la semana alrededor de los 72 dólares por barril, muy por debajo de los máximos superiores a los 120 dólares alcanzados durante la crisis.

OPEP enfrenta nuevos desafíos internos

Además de la evolución del mercado, la alianza enfrenta retos derivados de la salida de Emiratos Árabes Unidos, concretada en mayo de este año, así como de las solicitudes de algunos de sus integrantes para revisar sus cuotas de producción.

Irak ha solicitado un incremento adicional para compensar las pérdidas ocasionadas por la guerra, mientras que diversos analistas advierten que una caída prolongada en los precios podría generar diferencias entre los países productores.

De acuerdo con cálculos de Reuters, tras el aumento previsto para agosto, a los siete principales integrantes de la OPEP+ aún les restará reincorporar alrededor de 379 mil barriles diarios correspondientes al recorte acordado en 2023.

Si durante la próxima reunión, prevista para el 2 de agosto, el grupo aprueba un incremento similar para septiembre, la alianza habrá revertido prácticamente la totalidad de las restricciones de producción implementadas hace tres años.

Especialistas coinciden en que la atención de los mercados estará centrada en la velocidad con la que se normalicen las exportaciones a través del estrecho de Ormuz, la recuperación de la demanda asiática y el impacto que una mayor oferta tendrá sobre los precios internacionales del petróleo durante el segundo semestre de 2026.