Se registra incendio en el segundo rascacielos más alto de España | VIDEO

Un incendio en la Torre Moeve, parte del complejo de las Cuatro Torres de Plaza de Castilla, generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital y obligó al desalojo inmediato del edificio.

Personal de emergencias del Ayuntamiento de Madrid confirmaron que el fuego se originó en una de las plantas del rascacielos, lo que activó de manera automática el protocolo de evacuación.

Los equipos de bomberos se desplazaron rápidamente hasta la zona para controlar las llamas y garantizar la seguridad de los trabajadores y visitantes. El entorno del edificio permanece acordonado mientras avanzan las labores de extinción y ventilación.

La Torre Moeve forma parte del conjunto conocido como Cuatro Torres, el principal núcleo de rascacielos de España y uno de los centros empresariales más relevantes de Madrid.

La humareda provocada por el incendio generó momentos de alarma entre empleados y transeúntes en la zona norte de la ciudad, aunque hasta el momento las autoridades han confirmado que no se registraron heridos.

Antecedentes de incendio

Este no es el primer incidente en el complejo. En diciembre del año pasado, un incendio en el sótano de la Torre Foster obligó también a una evacuación preventiva.

En aquella ocasión los daños fueron limitados, pero el episodio puso de relieve la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en estas infraestructuras emblemáticas.

Las autoridades han pedido calma y aseguraron que se investigará el origen del fuego para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes.