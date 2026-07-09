Condenan a tiktoker por estafa con venta de iPhones; revelan el modus operandi

El tiktoker peruano Dan Herly Fernández Ramos, conocido en redes como “Fake”, fue sentenciado a 9 años y 2 meses de prisión por liderar un esquema de estafa en el que ofrecía teléfonos iPhone a precios bajos y nunca los entregaba tras recibir el dinero.

Fernández Ramos, de 25 años, no actuaba solo. Formaba parte de la banda denominada “Los Timadores de Pierola”, junto a tres cómplices identificados como Cecel Artica “La Gata”, Irving Portilla “El Mexicano” y Fidel Mozo “El Viejo”.

El tiktoker, con más de 8,200 seguidores, se grababa realizando supuestas bromas telefónicas y luego invitaba a sus seguidores a unirse a grupos de WhatsApp o Telegram, donde ofrecía celulares de alta gama como el iPhone 14.

El modus operandi

Los precios que ofrecía parecían auténticas gangas: por ejemplo, 850 soles (unos 4,375 pesos mexicanos) por un iPhone 14. Una vez que las víctimas depositaban el dinero, nunca recibían el producto. Si reclamaban, eran amenazadas y, en algunos casos, los estafadores usaban sus datos personales para reportar falsamente el robo de sus teléfonos, lo que provocaba que quedaran bloqueados.

La justicia peruana lo condenó por estafa agravada, suplantación de identidad y posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas. Según la Policía Nacional del Perú, se identificaron al menos 14 víctimas, aunque solo se han reunido pruebas suficientes para acreditar 10 casos ante la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima.

“Estafaba a las personas. Tenía la capacidad y las formas de bloquear las cuentas”, declaró el coronel José Montero, jefe de investigación en cibercrimen.

Fraudes detectados en TikTok

TikTok ha reforzado sus medidas globales para evitar fraudes en la plataforma, tras alertas de organismos internacionales. Los fraudes más comunes detectados incluyen estafas por interacciones simples (“me gusta”), tutoriales falsos para activar programas de paga y robo de datos personales.

En 2026, los fraudes que se expandieron en la plataforma son:

Fraude por interacciones simples: los delincuentes contactan a usuarios vía WhatsApp o Telegram y ofrecen pagos por dar “me gusta” a videos específicos. Tras generar confianza con supuestos pagos iniciales, piden depósitos o datos personales. Una vez obtenida la información, desaparecen.

Fraude mediante tutoriales falsos: se difunden videos que prometen activar software de paga sin costo. Los usuarios son inducidos a descargar archivos o copiar comandos que desactivan mecanismos de seguridad, permitiendo el robo de contraseñas, datos bancarios y acceso a redes sociales.

Medidas de TikTok contra fraudes

Para enfrentar estas prácticas, TikTok ha implementado medidas globales:

Refuerzo de normas comunitarias: eliminación de cuentas que promuevan estafas o difundan información engañosa.

Campañas educativas: difusión de mensajes que alertan sobre fraudes comunes y cómo denunciarlos.