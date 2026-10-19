Tribunal Supremo de EU rechaza recurso del presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre

El máximo tribunal estadounidense negó revisar el recurso del presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de dos coacusados. El juicio militar en Guantánamo está programado para el 5 de junio de 2028, casi 27 años después de los ataques que dejaron cerca de 3 mil muertos.

La posibilidad de evitar la pena de muerte se alejó para Jalid Sheikh Mohammed, señalado como el principal organizador de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La Corte Suprema estadounidense rechazó este lunes el recurso con el que buscaba restablecer el acuerdo de culpabilidad que había alcanzado con la fiscalía militar, una decisión que también afecta a dos de sus coacusados.

El fallo deja vigente la resolución de una corte de apelaciones que anuló los acuerdos negociados en 2024 y permite que continúe el proceso para juzgar a los acusados ante un tribunal militar en la base de Guantánamo, Cuba. Los acuerdos contemplaban que Mohammed y los otros dos implicados se declararan culpables a cambio de recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en lugar de enfrentar la pena capital.

La Corte Suprema no explicó los motivos de su decisión de rechazar el recurso, de acuerdo con los reportes de la prensa estadounidense.

Juicio por los atentados del 11-S comenzará en junio de 2028

El teniente coronel Michael Schrama, juez militar encargado del caso, fijó el inicio del juicio para el 5 de junio de 2028, una fecha que prolonga una de las causas penales más complejas y controvertidas de la historia reciente de Estados Unidos.

“El juicio sobre el fondo comenzará el lunes 5 de junio de 2028”, determinó Schrama.

Mohammed será juzgado junto con Walid bin Attash, Mustafá al Hawsawi y Ammar al Baluchi, también conocido como Ali Abdul Aziz Ali. Los cuatro enfrentan acusaciones relacionadas con terrorismo y con su presunta participación en la planificación de los ataques que causaron la muerte de cerca de 3 mil personas en Nueva York, Washington y Pensilvania.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron la política de seguridad estadounidense y desencadenaron operaciones militares y antiterroristas internacionales. Sin embargo, el proceso judicial contra los detenidos en Guantánamo ha permanecido durante años atrapado en disputas sobre las pruebas, los procedimientos militares y el trato que recibieron bajo custodia estadounidense.

A casi 27 años del 11 de septiembre de 2001. Especial

¿Por qué se anuló el acuerdo de culpabilidad de Mohammed?

Los acuerdos de culpabilidad fueron negociados en 2024 y aprobados inicialmente por las autoridades militares encargadas del proceso. Sin embargo, el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, los revocó dos días después de su aprobación, en medio de críticas de legisladores republicanos y de la controversia sobre la posibilidad de evitar la pena de muerte en un caso de semejante magnitud.

La defensa cuestionó la decisión de Austin y sostuvo que no tenía autoridad para retirar los acuerdos una vez autorizados. No obstante, una corte federal de apelaciones respaldó en julio de 2025 la facultad del secretario de Defensa para revocarlos, dejando sin efecto la vía negociada para resolver el caso.

Los abogados acudieron entonces a la Corte Suprema con la intención de recuperar los acuerdos. El rechazo de este lunes cierra esa vía de revisión, al menos en esta instancia, y mantiene a los acusados expuestos a un juicio en el que la fiscalía puede buscar la pena capital.

La decisión no determina la culpabilidad de los acusados ni resuelve las controversias pendientes sobre la admisibilidad de las pruebas.

Sheikh Mohammed fue torturado antes de llegar a Guantánamo

Uno de los principales obstáculos del proceso judicial es el uso de declaraciones obtenidas durante los interrogatorios a los que Mohammed fue sometido bajo custodia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

De origen paquistaní y criado en Kuwait, Mohammed fue capturado en Pakistán en marzo de 2003. Antes de ser trasladado a Guantánamo en septiembre de 2006, permaneció en prisiones secretas de la CIA, donde fue sometido a técnicas de interrogatorio que incluyeron tortura.

En agosto de 2026, un juez militar declaró inadmisibles determinadas confesiones de Mohammed, incluidas declaraciones realizadas ante interrogadores del FBI en Guantánamo en 2007, al considerar que no fueron voluntarias. La decisión representa un obstáculo para la fiscalía, que deberá sostener sus acusaciones con las pruebas que el tribunal permita presentar.

La controversia sobre las confesiones y el tratamiento de los detenidos ha contribuido a prolongar el procedimiento durante más de dos décadas.