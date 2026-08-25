Proponen cargo por contratar extranjeros; priorizan fuerza laboral nacional

WASHINGTON.— El gobierno de Donald Trump anunció nuevamente una iniciativa para imponer una tasa de 103,265 dólares a los empleadores que contraten extranjeros a través de un programa de visado para profesionistas.

El visado H-1B permite a los empleadores estadunidenses patrocinar a trabajadores extranjeros de profesiones especializadas, como científicos, médicos, ingenieros o desarrolladores informáticos. Estos permisos tienen un periodo inicial de tres años, ampliable hasta seis.

La tasa para las visas H-1B funcionaría como un “mecanismo de ingresos” para recuperar los costos que conlleva administrar el sistema de inmigración legal, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en su nueva normativa.

El gobierno sostiene que este programa de visados se ha explotado para sustituir, en lugar de complementar, a la fuerza laboral estadunidense.

En septiembre de 2025, la administración republicana emitió una proclamación presidencial que imponía una tasa de 100 mil dólares para combatir lo que calificó como un “abuso sistémico”.

Pero en junio, un juez federal bloqueó esa orden y se alineó con 20 estados gobernados por demócratas en una demanda que argumentaba que la tasa constituía un impuesto ilegal que eludía a la autoridad del Congreso.

La propuesta queda a la espera de la revisión en apelación.

El dato

Musk tuvo H-1B

· El Congreso creó el programa H-1B en 1990. Actualmente, EU concede unos 85 mil de estos visados al año. Elon Musk (SpaceX) y Sundar Pichai (Google) tuvieron en su momento esta visa.

Planean revocar hasta 200 mil visas

El gobierno de Trump se está preparando para revocar los visados de negocios y turismo de hasta 200 mil extranjeros que han solicitado o están solicitando actualmente el estatuto de asilo en Estados Unidos, informó la agencia Associated Press.

Si esta medida se llevara a cabo, sería la mayor revocación masiva de visados de la historia de EU.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo en X que el sistema de inmigración estadunidense “lleva mucho tiempo desbordado por solicitudes de asilo infundadas”.