Inicia tregua humanitaria en Oleshki, Ucrania, con mediación de EU

La tregua entre Ucrania y Rusia destinada a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Oleshki, una ciudad ucraniana bajo ocupación rusa, entró en vigor en la madrugada de este martes, tras ser anunciada la semana pasada por la primera dama estadunidense, Melania Trump.

La suspensión de los combates busca facilitar la asistencia a esta localidad del sur de Ucrania que ha quedado aislada por drones explosivos y carreteras minadas. Sus habitantes llevan varias semanas sin alimentos ni medicamentos.

En el marco de los preparativos para una operación humanitaria en el área de Oleshki, en la región de Jersón, las fuerzas armadas de la Federación de Rusia han cesado el fuego en el sector a partir de las 04:00, hora de Moscú”, anunció el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

“Ha comenzado un ‘régimen de silencio’, y la parte ucraniana respeta sus compromisos”, escribió, por su parte, el comisionado de derechos humanos de Kiev, Dmitro Lubinets, en esa misma plataforma de mensajería.

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Melania Trump anunció la tregua humanitaria

Melania Trump había anunciado el viernes esta medida para facilitar el envío de ayuda humanitaria a Oleshki.

Posteriormente, los ejércitos ruso y ucraniano aseguraron que respetarían un alto al fuego a partir de este martes.

Esta operación se da en un contexto de acercamiento entre el presidente estadunidense Donald Trump y Rusia, en detrimento de Ucrania y sus aliados europeos.

El lunes, el Kremlin ya se mostró abierto a otras treguas humanitarias de este tipo, al reafirmar que Rusia valora “mucho” los esfuerzos de los negociadores estadunidenses, en particular los de la primera dama.

Rusia y Ucrania difieren sobre el alcance de la tregua

La duración de esta tregua en Oleshki no está claramente establecida. El portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, afirmó el viernes que la evacuación de los habitantes podría llevar al menos “unos días”.

Su alcance geográfico también es impreciso: Moscú afirmó que la tregua se aplicaría en “el sector de Jersón”, mientras que Kiev se refirió a “una zona delimitada” alrededor de Oleshki.

Además, no está garantizado que se respete, ya que ambos bandos se han acusado mutuamente de múltiples violaciones de las treguas acordadas en los más de cuatro años de guerra.

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria en el lugar, pero niegan ser responsables de la situación, y se acusan mutuamente de obstaculizar la entrega de alimentos y las evacuaciones.

Persisten los ataques en Ucrania y Rusia

Un ataque ruso contra la capital de Ucrania a última hora del lunes dejó un muerto y ocho heridos, informó el alcalde Vitali Klitschko, quien agregó que instalaciones médicas y un dormitorio resultaron impactados.

Moscú anunció el lunes que consideraría más treguas locales con fines humanitarios, pero prometió no reducir el ritmo general de la guerra, incluso mientras las partes se preparan para reanudar el próximo mes las negociaciones estancadas bajo mediación de EU.

Mientras que dos personas murieron y 17 resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones en Vorónezh, en el suroeste de Rusia, indicó el gobernador regional, Alexánder Gusev.

*mcam