ONU alerta: gases de efecto invernadero baten récord y agravan cambio climático

Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron niveles récord en 2025, lo que consolidará impactos climáticos que persistirán durante siglos, advirtió este martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los niveles de los tres principales gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), metano y óxido nitroso, que contribuyen al calentamiento del planeta, llegaron a cifras sin precedentes en 2025, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de la ONU.

La organización señaló que este incremento provocará un aumento adicional de las temperaturas globales a largo plazo.

El 22.º Boletín anual sobre Gases de Efecto Invernadero de la OMM se publica antes de la COP31 de la ONU sobre el clima, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.

La ONU alerta sobre el impacto climático de los combustibles fósiles y prevé un nuevo aumento del CO2 en 2026. Reuters

Gases de efecto invernadero retienen más calor

Un año más, un nuevo récord”, declaró Ko Barrett, secretaria general adjunta de la OMM.

De acuerdo con Barrett, los gases de efecto invernadero están reteniendo una “cantidad sin precedentes de calor en la atmósfera”, lo que favorece la intensificación de los fenómenos meteorológicos más extremos y los riesgos que representan para las economías y las sociedades.

Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y esta tendencia continuará. El dióxido de carbono (CO2) tiene una vida muy larga y por ello afectará al clima global no sólo durante años, sino durante décadas e incluso siglos”, advirtió.

El boletín analiza las concentraciones de gases de efecto invernadero, es decir, la cantidad de estos compuestos presentes en la atmósfera, y no las nuevas emisiones anuales derivadas de la quema de más carbón, petróleo y gas.

En 2025, la concentración de dióxido de carbono llegó a 426.8 partes por millón (ppm); la de metano, a 1,948 partes por mil millones, y la de óxido nitroso, a 339.1 partes por mil millones.

Estas cifras equivalen, respectivamente, a 153%, 267% y 126% de los niveles preindustriales registrados antes de 1750.

De los tres principales gases de efecto invernadero, el CO2 representa alrededor de 66% del efecto de calentamiento sobre el clima.

Aproximadamente la mitad del dióxido de carbono emitido cada año permanece en la atmósfera, mientras que el resto es absorbido por los ecosistemas terrestres y los océanos.

Cuartoscuro/Graciela López Herrera

CO2 aumenta por encima del promedio de la última década

Entre 2024 y 2025, la concentración media mundial de CO2 aumentó 2.8 ppm, por debajo del incremento récord de 3.6 ppm registrado entre 2023 y 2024.

Oksana Tarasova, principal responsable científica de la OMM, explicó que esta variación reflejó la “recuperación de los sumideros de carbono terrestres y la reducción de las emisiones de carbono procedentes de incendios en 2025 tras el fuerte fenómeno de El Niño de 2023-2024”, un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas.

Sin embargo, el aumento también superó la tasa media de crecimiento de 2.6 ppm observada durante la última década. En contraste, durante la década de 1960 el incremento fue de 0.8 ppm.

Podemos esperar un nuevo aumento de las concentraciones en 2026 debido a la quema de combustibles fósiles y al desarrollo de un potente fenómeno de El Niño que afectará a los sumideros de carbono terrestres, como ocurrió en 2023-2024”, advirtió Tarasova.

Metano y otros gases también preocupan a la OMM

El metano representa alrededor de 16% del efecto de calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero de larga duración, aunque permanece mucho menos tiempo en la atmósfera que el CO2.

Alrededor de un tercio del metano que llega a la atmósfera procede de fuentes naturales, como los humedales. El resto proviene de actividades humanas, entre ellas la ganadería, el cultivo de arroz, los vertederos y la quema de biomasa.

El boletín también señala que, a medida que los países transforman sus sistemas energéticos para avanzar hacia la descarbonización, se debe prestar mayor atención a otros dos gases potentes, aunque menos abundantes, vinculados estrechamente con la producción y distribución de electricidad: el hidrógeno molecular (H2) y el hexafluoruro de azufre (SF6).

El SF6, utilizado principalmente como supresor de chispas en las redes de distribución eléctrica, ha registrado un aumento constante durante las últimas tres décadas.

En cuanto al hidrógeno molecular, las causas del incremento de sus niveles durante la última década siguen sin conocerse, aunque este gas ha comenzado a utilizarse como medio de almacenamiento de energía.

*mcam