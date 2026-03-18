Precios del petróleo se disparan hasta los 108 dólares; EU incapaz de controlar el aumento

Los precios del petróleo continuaron su tendencia al alza, impulsados por los ataques contra infraestructuras energéticas en en Irán y Catar, mientras las bolsas de Seúl y Tokio operaban en baja.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 3.56 por ciento a 99,75 dólares en el comercio matinal asiático.

A la misma hora, el barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 4.04 por ciento a 111.73 dólares.

Los mercados han oscilado con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio, alarmado por los ataques contra infraestructuras energéticas susceptibles de perturbar la oferta de crudo.

El índice Nikkei de la bolsa de Tokio perdía 2.69 por ciento, mientras el índice Kospi de la bolsa de Seúl caía 2.65 por ciento.

Guerra en Irán; presión sobre Estados Unidos

El enorme yacimiento de gas de Pars, en Irán, fue atacado el miércoles, una importante escalada que llevó a Teherán a advertir a sus vecinos que sus instalaciones energéticas serían objetivo de ataques "en las próximas horas".

Tras esa advertencia, la petrolera estatal de Qatar, QatarEnergy, declaró que la ciudad industrial de Ras Laffan sufrió "daños considerables" tras ser objeto de ataques con misiles.

Los ataques al yacimiento South Pars impulsaron "los precios del petróleo y el gas, y cualquier nueva escalada de ataques contra la infraestructura energética seguiría elevando los precios", dijo el analista de SEB Ole Hvalbye.

La guerra ha paralizado los envíos a través de la principal vía marítima del mundo, el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 por ciento del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Se estima que los recortes totales en la producción de petróleo en Oriente Medio oscilan entre 7 y 10 millones de bpd, lo que representa entre el 7 por ciento y el 10 por ciento de la demanda mundial.

En Irak, la compañía petrolera North Oil Company anunció que las exportaciones de crudo desde los yacimientos de Kirkuk hasta el puerto turco de Ceyhan se han reanudado a través de oleoductos, luego de que Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán acordaran reiniciar los flujos el martes.

El gobierno de Donald Trump se ha mostrado incapaz de controlar el precio del petróleo luego de iniciar una guerra junto con Israel contra irán, quién controla el estrecho de Ormuz.

Trump ha pedido ayuda para escoltar y reabrir el estrecho, pero sus aliados se han mantenido distantes y algunos como Alemania han asegurado que no se involucrarán en una guerra que no iniciaron ellos.

Trump incluso ha pedido a China que ayude a reabrir el paso de crudo -de donde ese país obtiene más del 80 por ciento de sus suministros-, sin embargo, Irán asegura que dejará pasar los petroleros chinos y solo atacará a aquellos que apoyen a EU e Israel.

Con información de AFP. y reuters.