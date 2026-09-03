Ponen restricciones a marinos del Lincoln; les prohíben zonas de vida nocturna

PATTAYA.— El USS Abraham Lincoln, un portaviones estadunidense que levantó polémica por las condiciones a bordo de sus tripulantes durante más de nueve meses de travesía, arribó al puerto tailandés de Laem Chabang, tras pasar 286 días en altamar.

Sus cerca de 5 mil tripulantes tienen permiso para pasar cinco días en la cercana estación balnearia de Pattaya, un destino habitual de descanso para las tropas estadunidenses desde la guerra de Vietnam.

El Lincoln partió de California en noviembre de 2025 para cumplir una misión en el mar de China Meridional y fue desviado hacia Oriente Medio antes de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán hace seis meses.

Según la prensa local, las autoridades de Pattaya vetaron a los tripulantes el acceso a las zonas más conocidas por la vida nocturna de esta ciudad costera, uno de los principales destinos mundiales del turismo sexual.

Los militares también tendrán prohibido practicar deportes acuáticos y consumir marihuana, advirtió el alcalde de Pattaya, Poramase Ngampiches, quien insistió en la importancia de la “seguridad” y los animó a visitar centros comerciales y lugares de interés religioso.

Los informes sobre el deterioro de las condiciones de vida y problemas de salud mental a bordo, incluidos intentos de suicidio, han provocado críticas al conflicto bélico.

Amenazas mutuas

Irán amenazó con aplicar una “nueva estrategia” para enfrentar a EU tras multiplicar las represalias en el Golfo y más allá.

Mientras que el presidente Donald Trump dijo que su país está listo para atacar de nuevo.