Guardará su oro en el Reino Unido; 86 toneladas

LA HAYA.- El Banco Central de los Países Bajos (DNB) trasladó 86 toneladas de sus reservas de oro desde Estados Unidos y Canadá hacia Londres.

Ante “la creciente inestabilidad geopolítica, el DNB refuerza su preparación ante una crisis. Mejorar la capacidad de negociación del oro neerlandés y, en consecuencia, la rapidez con la que puede movilizarse en caso de crisis forma parte de ello”, declaró el banco, que busca mejorar la capacidad de negociación y la rapidez con la que puede movilizar sus activos en caso de crisis, considerando que es más ágil operar desde Londres.

Olaf Sleijpen, presidente del DNB, señaló que, aunque no prevén utilizar estas reservas, es fundamental reforzar la resiliencia y disponibilidad del oro.

Las reservas totales del país ascienden a 612.4 toneladas, valoradas en 72 mil 200 millones de euros a finales de 2025.

Tras esta operación, la proporción de oro almacenado en Londres aumentó de 18.1% a 32.1.

La transferencia se realizó combinando compras, ventas y transporte físico para minimizar riesgos logísticos.