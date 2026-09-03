ONU dicta medidas contra calentamiento; gestionamiento de crisis climática

PARÍS.— Naciones Unidas presentó ayer las medidas para contener el calentamiento global una vez que se supere el umbral simbólico de +1.5° C, en un informe inédito que ha suscitado críticas de diversas asociaciones internacionales.

El año pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, ya había admitido al igual que varios científicos que sobrepasar la barrera de los 1.5 °C era inevitable, pero es la primera vez que una agencia de Naciones Unidas explora las formas de limitar los daños una vez superado ese objetivo climático.

En un informe muy esperado y publicado ayer, el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) afirma de manera inequívoca que el objetivo no se alcanzará y que “el desafío ya no es evitar la superación, sino gestionarla”.

Como caso concreto, científicos y funcionarios de la región del Pacífico advierten que, con este ritmo de calentamiento, las islas enfrentarán escasez de alimentos, y que el agua potable se verá afectada por el aumento del nivel del mar.

Aumentarán las inundaciones y el agua salada invadirá las reservas de agua potable, reduciendo la capacidad de vivir en las islas, añadió.

Las islas del Pacífico buscan ayuda financiera para adaptarse al cambio climático y medidas más estrictas por parte de los países desarrollados para frenar el uso de combustibles fósiles.

“Es una vuelta a la realidad. Debemos vivir con este mundo más cálido (...), pero aún queda mucho por hacer para limitar el calentamiento”, dijo Richard Betts, coautor del informe y profesor de la Universidad británica de Exeter, durante una conferencia de prensa.

Es importante que los políticos “se den cuenta que las reglas del juego están cambiando” y que los enfoques actuales para combatir el cambio climático ya no son adecuados, señaló por su parte Debra Roberts, otra de los coautores del documento.

Bill Hare, climatólogo y director del instituto de investigación Climate Analytics, criticó el informe, al considerar que corría el riesgo de convertirse en “un llamado a la apatía” en lugar de a la acción.

El mundo ya se ha calentado aproximadamente más de 1.4 °C desde el período 1850-1900, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles.

Las sugerencias

· Abandono de combustibles fósiles

· Uso de energías renovables como como la solar y la eólica

· Recorte de gases de efecto invernadero

· Reducción de forma urgente de las emisiones de metano

· Captura y extracción de carbono

· Resiliencia climática en comunidades vulnerables

Es “amenaza nacional” para Nepal

El Parlamento de Nepal aprobó una propuesta especial que reconoce al cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, tras la devastadora riada que arrasó el norte y el centro del país y dejó más de mil muertos y 4 mil desaparecidos.

La iniciativa, presentada por el presidente de la cámara, Dol Prasad Aryal, insta al Gobierno a fijar una postura firme en el escenario internacional.

El primer ministro Balendra Shah advirtió que la crisis en el distrito de Rasuwa constituye el peor desastre de este tipo registrado en la zona y anunció que Nepal exigirá a la comunidad internacional una “responsabilidad compartida” frente a los efectos del cambio climático.

La ministra de Agricultura, Bosques y Medio Ambiente, Gita Chaudhary, subrayó que la justicia climática debe ser considerada un derecho de Nepal en el ámbito internacional.

El gobierno de Nepal destinó 135 millones de rupias a 15 municipios de cinco distritos golpeados por las inundaciones del río Bhotekoshi en Rasuwa el pasado 26 de agosto.

Por Eridani Salazar