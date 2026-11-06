El papa León XIV llega a Uruguay y da inicio a una gira de 12 días por Latinoamérica

El papa León XIV aterrizó este viernes a las 16:20 hora local (19:20 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay, comenzando formalmente un viaje apostólico de 12 días por la región que incluirá también etapas en Argentina y Perú.

La gira contempla un itinerario de más de 30.000 kilómetros, con visitas a 14 localidades y la celebración de unos cincuenta compromisos oficiales, en la que constituye la primera gran misión internacional del Pontífice tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital Gemelli para la extirpación de un tumor.

Diálogo con la prensa a bordo del avión papal

Durante el trayecto a bordo del vuelo de Ita Airways desde Roma, León XIV conversó con los 82 periodistas que lo acompañan en la comitiva. El Pontífice abordó las dudas que existían sobre la viabilidad del viaje debido a su estado de salud reciente.

Sé que muchas personas tenían dudas sobre el éxito de este viaje. Pues bien, les confieso que desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo. Y estoy realmente contento, doy gracias a Dios y agradezco a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy. Puedo decir que me siento bastante bien", afirmó ante los medios.

En relación con su experiencia médica, el Papa destacó la importancia de la prevención en la salud pública.

Un sentido de compromiso por seguir estando cerca de quienes están enfermos, pero también me gustaría decirle a la gente que la sanidad debe ser un derecho para todos. No tengáis miedo, el diagnóstico precoz es el mejor camino, por lo que los controles periódicos son una bendición", señaló.

Consultado sobre temas de actualidad institucional y geopolítica, el Papa se refirió a su participación en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos mediante voto por correo.

Ya he hecho una declaración al respecto; estoy orgulloso de ser estadounidense y de ejercer mi derecho al voto"

Asimismo, sobre la situación en Europa del Este y la tregua en Oleshky, Ucrania, declaró:

Gracias a Dios por lo que se ha conseguido, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar la paz"

Cambios en el Dicasterio para la Comunicación

Durante el encuentro en el avión, el Pontífice presentó oficialmente a Monserrat "Montse" Alvarado como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, cargo en el que asumió el pasado 1 de noviembre en sustitución de Paolo Ruffini.

En cuanto a los destinos del viaje, León XIV explicó que la visita a Argentina representa un homenaje a su antecesor, el papa Francisco. Por su parte, la estancia más prolongada será en Perú, país donde ejerció como misionero durante más de dos décadas y donde se desempeñó como obispo de la diócesis de Chiclayo.