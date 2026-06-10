El papa León XIV llega a la Sagrada Familia de Barcelona para bendecir su gran torre

Como parte de su visita por España, el papa León XIV visitó la emblemática basílica de la Sagrada Familia en Barcelona para la torre que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

León XIV es el tercer pontífice que visita la obra de Anoni Gaudí, , después de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El arquitecto modernista se encuentra en proceso de ser canonizado por el Vaticano.

El sumo pontífice fue recibido ante la basílica por los reyes de España, Felipe VI y Letizia. AFP

El sumo pontífice fue recibido por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y antes de entrar, una niña invidente le mostró una maqueta de la torre que va a bendecir.

¿Por qué no se ha concluido la construcción de La Sagrada Familia?

La torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el conjunto que se terminó en febrero, llevó la basílica a su altura máxima, 172,5 metros, convirtiéndola en la más alta del mundo.

La cima queda un poco por debajo de la montaña de Montjuic, de 177 metros, siguiendo las indicaciones de Gaudí, que no quería que sobrepasara la obra de Dios.

La construcción de la iglesia sufrió numerosos altibajos desde que Gaudí asumió el proyecto en 1883.

Financiada por donaciones -entre las que contabilizan los ingresos por las visitas turísticas-, la iglesia debía terminarse en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

El sumo pontífice fue recibido ante la basílica por los reyes de España, Felipe VI y Letizia. AFP

Pero la pandemia obligó a abandonar este plan, por lo que podría estar concluida hasta dentro de diez años.

Los planes dependen de que no haya nuevos contratiempos que afecten al flujo de visitantes, que pagan entrada, y de que se solucionen las diferencias para construir accesos a la fachada de la Gloria, la entrada principal que todavía queda por edificar y que se ha postergado debido a que los vecinos se oponen al derribo de edificios de vivienda.

Con información de AFP.