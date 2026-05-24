Pakistán: atentado-bomba contra un tren deja decenas de muertos

Al menos 24 personas murieron este domingo 24 de mayo por un ataque con bomba contra un tren que transportaba personal militar en la conflictiva provincia pakistaní de Baluchistán, en el suroeste, afirmó un alto cargo del país de Medio Oriente.

En los últimos meses ha aumentado la violencia en esta provincia fronteriza con la República Islámica Irán, donde operan grupos separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán, calificado de organización terrorista por parte Estados Unidos.

Entre las múltiples víctimas del ataque, ocurrido en la capital provincial de Quetta, había militares, apuntó el funcionario, quien también reportó que hasta el momento suman más de 50 heridos.

Foto: AFP.

Ejército de Liberación Baluchi reivindica el atentado

Las imágenes del lugar mostraban un vagón destrozado, que volcó de costado, por el que la gente trepaba en busca de supervivientes. Se veía a personas que cargaban camillas con víctimas empapadas de sangre y a personal armado que montaba guardia.

Tras la fuerte explosión inicial se registraron ráfagas de disparos. El siniestro provocó el descarrilamiento del motor y tres vagones, volcando e incendiando por completo dos de ellos.

El grupo separatista militante Ejército de Liberación Baluchi se atribuyó formalmente la autoría del atentado mediante un comunicado. Declararon haber empleado a un atacante suicida para atentar contra las tropas.

Militares y sus familias viajaban a Peshawar para celebrar la Fiesta del Sacrificio

El funcionario dijo a la AFP que el tren transportaba a personal del ejército y a sus familiares desde Quetta a Peshawar, en el noroeste de Pakistán.

Un coche cargado con explosivos chocó contra uno de los vagones, lo que provocó una gran explosión", contó.

La explosión por el atentado con una bomba en Pakistán alcanzó edificios y vehículos alrededor de la zona por donde transitaba un tren. Foto: AFP.

Las ventanas estallaron en pedazos y los vehículos cercanos al lugar quedaron destruidos por fuerte la explosión.

Otro funcionario declaró a la AFP que el personal del ejército viajaba para celebrar la Fiesta del Sacrificio, una de las grandes fechas del calendario musulmán, que empieza el próximo martes 26 de mayo.

Baluchistán es la provincia más empobrecida de Pakistán y la más extensa en superficie. Está rezagada respecto al resto del país en casi todos los indicadores como educación, empleo o desarrollo económico.

Los separatistas baluches acusan al gobierno de Pakistán de explotar el gas natural y los abundantes recursos minerales de la provincia sin que la población local se beneficie de ello.

Reacción del gobierno de Pakistán; califica ataque como acto terrorista

El Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, emitió una enérgica condena tras el trágico atentado con bomba perpetrado en las inmediaciones de Chaman Phatak, en la ciudad de Quetta.

A través de un pronunciamiento oficial, en su cuenta oficial de la red Social X, el mandatario reafirmó el compromiso inquebrantable de su gobierno y del pueblo pakistaní frente a la amenaza extremista, enviando un mensaje de firmeza y solidaridad con la provincia de Baluchistán en este difícil momento. Además dijo que: "Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y pido por la pronta recuperación de los heridos. La nación entera se solidariza con el pueblo de Baluchistán en esta hora de dolor".

Condeno enérgicamente la atroz explosión de una bomba cerca de Chaman Phatak, Quetta, que ha resultado en la trágica pérdida de vidas inocentes y ha dejado a muchas otras personas heridas.

Estos actos cobardes de terrorismo no pueden debilitar la determinación del pueblo de Pakistán. Nos mantenemos firmes en nuestra resolución de eliminar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones", señalo el primer ministro Shehbaz Sharif.

Con información de AFP.

*mcam