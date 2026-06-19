Ormuz recupera actividad tras el alto el fuego; persisten alertas por minas y control iraní

Los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz se reanudaron tras la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mientras los productores del Golfo se preparan para aumentar las exportaciones a pesar de las preocupaciones sobre las condiciones impuestas por Teherán para el uso de esta vía marítima vital.

Washington y Teherán hicieron público el texto de un acuerdo provisional firmado el miércoles para poner fin al conflicto, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que podría reanudar los ataques y actuar contra funcionarios iraníes si no se cumplen los compromisos.

Al menos cuatro petroleros que transportaban crudo, productos petrolíferos y gas licuado de petróleo entraron en el estrecho el viernes, con destino a puertos iraquíes del Golfo, según datos de MarineTraffic.

Un petrolero de propiedad japonesa salió del estrecho tras sufrir retrasos a causa del conflicto y puso rumbo a Japón.

Por otra parte, el petrolero de bandera india "Desh Vaibhav" se preparaba para zarpar hacia la India tras varios días de interrupciones.

Buques reanudan su paso por Ormuz

Los buques reanudaron la transmisión de sus posiciones al transitar por Ormuz, tras semanas ocultando sus movimientos al apagar los transpondedores.

El 18 de junio se registraron 25 travesías comerciales por el estrecho de Ormuz, la cifra más alta en un solo día desde el 18 de abril y más de cinco veces superior a la media diaria de los primeros diez días de junio, según datos de AXS Marine. El tráfico sigue estando muy por debajo del nivel anterior al conflicto, de unas 120 travesías diarias.

Los productores de petróleo del Golfo ya se habían puesto en marcha con las licitaciones.

Kuwait Petroleum Corp está ofreciendo crudo para entrega en julio a través de una licitación, según un documento publicado el viernes, tras levantar la fuerza mayor y anunciar planes para aumentar la producción, mientras que Abu Dhabi National Oil Company ha publicado su cuarta licitación este mes.

Estados Unidos levantó oficialmente el jueves su bloqueo de los puertos iraníes.

Se debe advertir a los marineros de la existencia de minas y que esperen presencia naval mientras continúan las operaciones de desminado", declaró a última hora del jueves el Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Armada de Estados Unidos.

Aconsejó a los buques que eviten el sistema de separación del tráfico debido al riesgo de minas.

Este sistema, adoptado por la agencia de navegación de las Naciones Unidas en 1968, estableció rutas de navegación a través de las aguas iraníes y omaníes del estrecho.

Los riesgos van desde el peligro de las minas... hasta el de quedarse atrapado en el Golfo de Oriente Medio si se recrudecen los ánimos e Irán vuelve a bloquear el estrecho de Ormuz", señaló el corredor marítimo Braemar en una nota.

"El acuerdo… abre la posibilidad de que Irán cobre tasas por gestionar los tránsitos por Ormuz al cabo de 60 días".

Suiza afirmó que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un pacto de paz más amplio no tendrían lugar el viernes y el vicepresidente JD Vance canceló una visita prevista, lo que pone de relieve la incertidumbre sobre un acuerdo duradero.

Irán ha dado señales de un control más estricto sobre el transporte marítimo, y la televisión estatal ha informado de que los buques deben coordinar su tránsito con la Armada de la Guardia Revolucionaria.