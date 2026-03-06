ONU alerta sobre riesgo de descontrol en Oriente Medio

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este viernes los “ataques ilegales” en Oriente Medio y advirtió que la situación podría “salirse de control” en un contexto de guerra regional que involucra a varios países.

Guterres señaló que “todos los ataques ilegales en Oriente Medio y más allá están causando un sufrimiento y un daño enormes a la población civil de toda la región, y suponen un grave riesgo para la economía mundial, especialmente para las personas más vulnerables”.

Llamado urgente a la diplomacia

El jefe de la ONU insistió en la necesidad de detener los combates y abrir un espacio para negociaciones serias: “La situación podría salirse de control. Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias”, afirmó.

ONU alerta por crisis humanitaria en Líbano e Irán

La Agencia de la ONU para los Refugiados informó este viernes que cerca de 100,000 personas han sido desplazadas dentro del Líbano y que decenas de miles de refugiados sirios han regresado a su país a través de la frontera, calificando la situación como una “grave emergencia humanitaria”.

Israel emitió órdenes de evacuación masivas en el sur del Líbano y en zonas de Beirut, en medio de las hostilidades con Hezbolá, respaldado por Irán, tras el inicio de la campaña aérea conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

“El ACNUR ha declarado que la escalada de la crisis en Oriente Medio constituye una grave emergencia humanitaria que requiere una respuesta inmediata en toda la región y en el sudeste asiático”, señaló Ayaki Ito, director de Emergencias y Apoyo a Programas de la agencia, en conferencia de prensa en Ginebra.

Ito advirtió que las cifras actuales probablemente subestiman la magnitud del desplazamiento. Según el organismo, unas 100,000 personas también se han desplazado dentro de Irán en los primeros días del conflicto, y el personal del ACNUR recibe cientos de llamadas diarias de ciudadanos iraníes solicitando ayuda.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, intensificó la vigilancia de enfermedades en el Líbano debido al desplazamiento masivo. “Nos preocupa mucho el número de personas desplazadas y la falta de agua y saneamiento adecuados”, declaró la directora regional, Hanan Balkhy.

OMS denuncia ataques contra infraestructura sanitaria en Irán

La OMS ha verificado 13 ataques contra instalaciones médicas en Irán y uno en el Líbano, en el marco de la ofensiva estadounidense-israelí. Según reportes preliminares, cuatro médicos habrían muerto y otros 25 resultaron heridos.

“El organismo ha confirmado 13 ataques contra la atención sanitaria en Irán y uno en el Líbano”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa, sin atribuir responsabilidades ni ofrecer mayores detalles.

La doctora Hanan Balkhy señaló que cuatro ambulancias fueron afectadas y que hospitales y centros médicos sufrieron daños menores por ataques cercanos. Uno de los hospitales de Teherán tuvo que ser evacuado, según la agencia de salud de la ONU.

El embajador iraní ante la ONU en Ginebra denunció en una carta enviada a Tedros que al menos 10 instalaciones médicas han sido alcanzadas por bombardeos militares.

Balkhy añadió que el centro logístico de la OMS en Dubái, encargado de suministrar material sanitario a decenas de países, se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a restricciones de transporte en la región.

Con información de AFP y Reuters.