Estados Unidos reanuda actividades en Michoacán

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció que reanudará sus actividades en todo el estado de Michoacán a partir del 13 de agosto, pese a que la advertencia de viaje del gobierno norteamericano clasifica la región como zona de nivel 4, donde se recomienda no viajar.

La medida implica el regreso de inspectores estadounidenses a las plantaciones y empacadoras de aguacate, con el fin de garantizar que el producto exportado no lleve plagas que puedan afectar a los agricultores en Estados Unidos.

Michoacán es el principal exportador de aguacates hacia Estados Unidos, su mercado más importante, al que se destina cerca del 90% de las exportaciones mexicanas de este producto. Los inspectores del USDA forman parte de los mecanismos de control bilaterales que permiten mantener abierto el comercio agrícola entre ambos países.

La reanudación de actividades ocurre en un estado marcado por la violencia. En Michoacán operan al menos cuatro cárteles de la droga, que además de dedicarse al narcotráfico, han extendido sus actividades ilícitas hacia la extorsión de productores de aguacate.

El gobierno del presidente Donald Trump catalogó a estas organizaciones como grupos terroristas en 2025, lo que refuerza la percepción de riesgo en la región.

Operativos de seguridad dan resultados

El pasado 8 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció al gobierno mexicano por “fortalecer la seguridad en Michoacán” y permitir la reanudación por fases de las inspecciones de aguacate. En su mensaje publicado en su cuenta de X destacó que esta industria es beneficiosa para ambos países y reconoció el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Johnson compartió una fotografía junto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y reconoció también a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la secretaria de Agricultura, Columba López, por sus gestiones en la coordinación de seguridad.

El 7 de agosto que se retomaron parcialmente las inspecciones en municipios clave como Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro, tras reforzar la seguridad y realizar una evaluación de las condiciones en la zona.

El embajador señaló que las operaciones se ajustarán conforme avancen las evaluaciones de seguridad en Michoacán, estado que concentra la mayor producción de aguacate para exportación hacia Estados Unidos.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) había informado el 5 de agosto la suspensión temporal de actividades de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Michoacán, luego de que se emitiera una alerta de seguridad que afectaba la operación de los funcionarios encargados de verificar los procesos de exportación.