Autoridades adelantan cierre de la Torre Eiffel por ola de calor histórica
La Torre Eiffel cerrará temprano por ola de calor en Francia; autoridades priorizan la seguridad de visitantes y trabajadores.
La empresa operadora de la Torre Eiffel (SETE) anunció que el monumento más visitado del mundo cerrará sus puertas más temprano este martes debido a la ola de calor extremo que afecta a gran parte de Francia.
“Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas; la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes”, explicó SETE en un comunicado.
La Dama de Hierro cerrará a las 16:00 horas, en lugar de las 00:45 horas habituales en temporada alta. Esto significa que el último acceso será a las 12:15 horas y a las 13:30 horas para los restaurantes.
En temporada alta, a partir de mediados de junio, la Torre Eiffel abre de 9:00 a 00:45, mientras que el resto del año funciona de 9:30 a 23:45. La empresa adelantó que es “muy probable” que el miércoles también se repita un cierre anticipado, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Ola de calor histórica
El sitio recibe cerca de 7 millones de visitantes al año, de los cuales aproximadamente el 75% son extranjeros. Sin embargo, la ola de calor ha obligado a modificar horarios y protocolos. Según Météo-France, más del 90% de la población francesa está expuesta a temperaturas extremas. La noche del lunes al martes, con 21,6 °C, fue la más cálida jamás registrada en Francia desde que se comenzaron a medir datos en 1947.
Las autoridades de salud pública han pedido a los residentes y turistas limitar el tiempo al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar purificadores de aire y recurrir a mascarillas N95 o KN95 en caso de salir.
Para quienes necesiten espacios seguros, se han habilitado centros de alivio por calor y humo en el Pecan Park Recreation Center (145 South Pecan St, LA 90033) y en el City Terrace Park (1126 North Hazard Ave, LA 90063), donde se ofrece aire más limpio, agua, alimentos y orientación sanitaria.
Con información de AFP.