Nevadas históricas paralizan sureste y centro de EU: 20 estados en emergencia

Más de un millón de clientes en Estados Unidos se quedaron sin electricidad y más de 15 mil vuelos fueron cancelados ayer durante una severa tormenta invernal que paralizó los estados del este y del sur con fuertes nevadas y hielo.

Una gran tormenta invernal avanzó ayer desde el sur y centro hacia el noreste de Estados Unidos después de golpear a varios estados con temperaturas gélidas que paralizaron el transporte y provocaron un frenesí de abastecimiento.

En total, 20 estados, así como la capital estadunidense, Washington, han declarado el estado de emergencia.

Fotos: AFP

Considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente “catastróficas”, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, señaló el NWS.

El sitio de monitoreo PowerOutage.us mostraba a más de 900 mil clientes sin electricidad el domingo por la mañana, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado.

Más 250 mil clientes residenciales y comerciales estaban sin luz en Tennessee, mientras que Texas, Misisipi y Luisiana, donde este tipo de tormentas son poco comunes, registraban cada uno alrededor de 100 mil cortes de energía.

Decenas de miles de hogares también estaban afectados en Kentucky y Georgia.

Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada, indicó el NWS.

Los aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York tenían casi todos los vuelos del día cancelados.

Fotos: AFP

Más de 15 mil vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el sitio especializado FlightAware.

El NWS advirtió que el hielo podría causar “cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”.

Numerosos supermercados tenían los estantes vacíos ante los pronósticos meteorológicos.

La tormenta, calificada de “inusualmente extensa y de larga duración” por el NWS, es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Las bajas temperaturas que se esperan después de la tormenta pueden durar hasta una semana, con mínimas de sensación térmica pronosticadas incluso por debajo de -45ºC en algunos lugares.

El presidente Donald Trump pidió a los ciudadanos mantenerse a salvo.

cva