Zarpa hacia Luisiana petrolero venezolano; primero del acuerdo

Un buque tanque fletado por Trafigura partió ayer desde el puerto venezolano de José transportando alrededor de un millón de barriles de crudo pesado venezolano al Puerto Petrolero Offshore de Luisiana (LOOP).

Se trata del primer cargamento que va directamente a Estados Unidos como parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles pactado este mes entre Venezuela y la Casa Blanca.

Este mes, las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron las primeras licencias estadunidenses para cargar y exportar petróleo venezolano como parte del acuerdo, tras lo cual han enviado cargamentos a terminales de almacenamiento en el Caribe, y desde allí han comercializado y vendido el crudo a refinerías de todo el mundo.

El buque petrolero Gloria Maris, con bandera de Liberia, que transporta aproximadamente un millón de barriles de crudo pesado Merey de Venezuela, es el primero que las comercializadoras envían directamente a un puerto estadunidense.

Un petrolero más pequeño, el Volans, con bandera de Barbados, también zarpó ayer de José con unos 450 mil barriles de crudo venezolano a la terminal de Bullen Bay en Curazao.

Los comerciantes han enviado entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano como parte del acuerdo de suministro hasta la fecha, según datos de transporte. También se están preparando para comenzar a exportar fuel oil.

MÁS EXCARCELACIONES

El Gobierno de Venezuela excarceló ayer a al menos otras 104 personas consideradas presos políticos, informó Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, al tiempo que que continuaban verificando más liberaciones.

Los nuevos excarcelados se suman a los 156 presos políticos que han sido liberados desde el 8 de enero, según cuentas de la ONG.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre.

‘YA BASTA DE LAS ÓRDENES DE WASHINGTON EN VENEZUELA’, DICE PRESIDENTA ENCARGADA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el domingo: "ya basta de las órdenes de Washington", que bombardeó el país hace tres semanas y depuso al mandatario Nicolás Maduro.

Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras", dijo Rodríguez en un mensaje a trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui (oriente).

Estados Unidos ha dicho estar a cargo de Venezuela tras la incursión militar del 3 de enero en la que Maduro y su esposa fueron capturados. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York.

