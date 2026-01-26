Demócratas señalan chantaje a Minnesota; Obama y Clinton piden alzar la voz

Políticos demócratas criticaron a la administración del presidente Donald Trump tras la muerte de un estadunidense abatido a tiros por agentes federales en Mineápolis y por la solicitud a las autoridades de Minnesota de los registros de votantes y programas de asistencia federal.

Agentes federales mataron el sábado a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, mientras forcejeaban con él en una calle de Mineápolis.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, envió una carta al gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigiendo el acceso a las listas de votantes del estado y a los datos de programas federales de asistencia social, como parte de las medidas para “restaurar el estado de derecho”.

En la misiva, Bondi acusa a las autoridades de Minnesota de no hacer cumplir las leyes federales de inmigración mediante políticas de “santuario”, lo que ha resultado en un aumento de la violencia contra agentes de inmigración.

El senador por Arizona Ruben Gallego criticó en X la misiva y consideró que el gobierno de Trump está tratando de alterar los censos con la vista puesta en las elecciones intermedias.

Eso es una extorsión. Están usando el miedo para obtener información sobre los votantes.”, publicó.

Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, dijo también en X que la carta demuestra que la operación en Mineápolis “nunca ha tenido que ver con la seguridad ni con la inmigración. Es un pretexto para que Trump manipule las elecciones en los estados clave”, afirmó Murphy.

El expresidente Barack Obama calificó la muerte de Pretti como una “tragedia desgarradora” y “un llamado de atención” de que muchos valores fundamentales de su país están cada vez más “bajo ataque”.

El expresidente Bill Clinton también condenó las “horribles escenas” en Mineápolis. “Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadunidense alzarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece”, dijo Clinton.

TRUMP ACUSA A FUNCIONARIOS DEMÓCRATAS:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al alcalde de Mineápolis y al gobernador de Minnesota de "incitar la insurrección" el sábado, tras su respuesta por la muerte de un civil a manos de agentes de inmigración (ICE).

El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante", escribió Trump en su plataforma Truth Social, intensificando su enfrentamiento con el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, ambos demócratas.

Trump ya había amenazado con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota.

-AFP

-CVA