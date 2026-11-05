Demandan a Google por chats de IA relacionados con el suicidio en una computadora escolar

Los padres de una niña de 13 años demandaron a Google al alegar que ella planificó un posible suicidio y su funeral usando la tecnología de inteligencia artificial (IA) de la empresa en una computadora proporcionada por la escuela, según informó la agencia AFP.

Se trata del primer caso conocido que acusa al gigante tecnológico estadunidense de negligencia relacionada con integraciones de IA en los Chromebooks, laptops de bajo costo que utilizan millones de alumnos en Estados Unidos y en todo el mundo.

Una búsqueda con IA que seguía activa

La adolescente, identificada con el nombre de Emma, no pudo acceder a la aplicación Gemini de Google ni a ChatGPT de OpenAI, porque su escuela las había bloqueado. Sin embargo, sí pudo usar el motor de búsqueda de Google, que incluye herramientas impulsadas por IA.

Esas funciones no figuran entre las herramientas que Google anunció esta semana que serán desactivadas por defecto para estudiantes.

"Las escuelas deberían desactivar la búsqueda y mantenerla desactivada hasta que Google elimine el modo de IA de la búsqueda o garantice que cada estudiante esté siempre seguro cuando interactúe con la IA", declaró a la AFP el jueves Andrew Liddell, uno de los abogados de la familia.

Lo que sostiene la demanda y la respuesta de Google

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal de California, afirma que Emma era una niña feliz de 13 años en Carolina del Norte, que obtenía excelentes calificaciones, tocaba música y participaba en las Girl Scouts.

Según el documento, pese a no tener antecedentes de enfermedad mental, en cuestión de meses de usar la búsqueda con IA de Google en su computadora portátil escolar comenzó una "silenciosa espiral en una grave crisis psicológica".

El 17 de marzo, el software de monitoreo de la escuela marcó un documento titulado "Funeral" y el centro educativo notificó a sus padres. Su madre vio entonces a Emma escribir una carta de despedida en tiempo real tras iniciar sesión en la cuenta de su hija, y su padre intervino.

"Estamos revisando las alegaciones de la demanda y nos tomamos esto muy en serio", declaró a la AFP el portavoz de Google, Jose Castaneda.

Google sostiene que el modo de IA incluye protecciones contra autolesiones y contra intentos de eludirlas.

"Cualesquiera que fueran las protecciones que creen haber implementado, fueron obviamente insuficientes", dijo Liddell a la AFP, al señalar que Emma pudo seguir volviendo una y otra vez a la herramienta.

Los desarrolladores de tecnología de IA, de muy rápida evolución, enfrentan una larga lista de demandas similares en Estados Unidos.