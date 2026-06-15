Netanyahu desafía críticas y confirma que buscará la reelección en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que prevé presentarse a las elecciones que se celebrarán este año, pese a las críticas que enfrenta por su gestión de la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias.

Netanyahu, el primer ministro de Israel que más tiempo ha permanecido en el cargo, ha conducido a su país durante tres años de guerras en varios frentes y tiene pendiente de resolución en la justicia un caso de corrupción.

El mandatario ha sido blanco de críticas por parte de la oposición por abrir conflictos en los que no consigue su objetivo, como la incursión terrestre y los bombardeos contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás en el sur de Israel, en octubre de 2023.

"Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar", dijo Netanyahu en una rueda de prensa retransmitida por televisión, en sus primeras declaraciones desde que Washington y Teherán anunciaron que habían llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos a finales de febrero.

Líderes de todo el espectro político de Israel criticaron este lunes los términos del acuerdo de paz al considerar que no garantizan la seguridad del país.

Naftali Bennett, ex primer ministro y principal candidato en las próximas elecciones, afirmó que el pacto supone un "giro peligroso para la seguridad de Israel".

A principios de junio, el Likud, el partido de derecha de Netanyahu, anunció que el político de 76 años buscaría la reelección en los comicios previstos para octubre.

El anuncio se produjo después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, cuestionó públicamente si Netanyahu iba a presentarse.

El primer ministro israelí ha estado al frente del gobierno durante casi dos décadas de forma interrumpida.

A principios de este año, reveló que se sometió a una operación quirúrgica en la que le extrajeron un "pequeño tumor maligno en fase inicial" de la próstata.