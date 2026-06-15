Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EU se estrella en la base aérea Edwards en California

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló la mañana de este lunes poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California, informaron autoridades militares estadounidenses. Hasta el momento no se ha precisado si existen víctimas o personas lesionadas, mientras equipos de emergencia continúan trabajando en la zona del accidente.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas locales en una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos, ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Los Ángeles.

De acuerdo con la información difundida por la propia base militar, la aeronave cayó poco después de iniciar el despegue desde el aeródromo de Edwards.

En un breve comunicado, la base confirmó que los servicios de emergencia fueron movilizados inmediatamente tras registrarse el percance y que las labores de atención continúan en desarrollo.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre las posibles causas del accidente ni sobre el estado de la tripulación que viajaba a bordo del aparato.

La falta de información oficial ha llevado a que la investigación permanezca en una fase preliminar, mientras especialistas militares evalúan lo ocurrido.

¿Qué es el B-52 Stratofortress?

El B-52 Stratofortress es uno de los aviones más emblemáticos de la aviación militar estadounidense. Diseñado durante la Guerra Fría, este bombardero estratégico de largo alcance ha permanecido en servicio durante décadas y continúa siendo una pieza clave dentro de la capacidad de disuasión de Estados Unidos.

La aeronave está diseñada para realizar misiones de largo alcance y puede transportar una amplia variedad de armamento convencional y estratégico. Su permanencia operativa lo convierte en uno de los sistemas aéreos más longevos de la historia militar moderna.

La importancia de la Base Aérea Edwards

La Base Aérea Edwards, localizada en el desierto de California, es reconocida internacionalmente por ser uno de los principales centros de pruebas de aeronaves militares de Estados Unidos.

En estas instalaciones se han desarrollado y evaluado algunos de los programas aeroespaciales más importantes de las últimas décadas, por lo que cualquier incidente relacionado con aeronaves militares genera especial atención dentro del sector de defensa.