Naufragio de ferry deja ocho fallecidos en Chipre del Norte

GIRNE KEPUVEIA.

Al menos ocho personas murieron y 17 estaban desaparecidas tras el naufragio de un ferri con 267 personas a bordo frente a las costas de Chipre del Norte.

Todavía no se han determinado las causas del hundimiento, pero un pasajero rescatado declaró a los medios locales que escuchó una explosión en la proa antes de que el navío se volcara.

Chipre del Norte AFP

El capitán de la embarcación fue detenido después de que los supervivientes relataran las deficientes medidas de seguridad a bordo, en especial la falta de suficientes chalecos salvavidas y de asistencia por parte de la tripulación.

El ferri transportaba a 267 pasajeros y todavía hay 17 personas desaparecidas.

Según el primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, además del capitán del navío también fueron arrestados otros siete tripulantes.

La embarcación volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia rumbo a la ciudad turca de Tasucu.

La República Turca de Chipre del Norte, únicamente reconocida por Turquía, controla el tercio norte de la isla de Chipre, dividida desde 1974. Actualmente, Chipre del Norte cuenta con conexiones aéreas y marítimas con Turquía.