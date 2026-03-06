Mujer logra salvarse ´a codazos’ de un intento se secuestro de un taxi pirata de aplicación | VIDEO

El caso de Sarah Scott, de 44 años, ha generado gran impacto en Sudáfrica luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo logró escapar de un intento de secuestro en Hyde Park, Tanzania, en Johannesburgo.

Scott había solicitado un taxi de aplicación para regresar a casa tras visitar a su amiga Elizabeth Walls, cuando un hombre con sudadera negra se aproximó e intentó meterla por la fuerza en un vehículo.

La joven reaccionó con rapidez y lanzó una serie de codazos y golpes para zafarse de su agresor. El hombre, junto con un cómplice que vestía una chaqueta de cuero, intentó sujetarla dentro del automóvil, pero la mujer logró liberarse y ambos huyeron. Cámaras de seguridad de la vivienda de Walls captaron el momento del ataque y la posterior huida de los presuntos secuestradores.

“Pensé, esta no es mi historia. Así no será como terminaré en mi libro de historia”. Añadió que gritó con fuerza para llamar la atención: “No grité desde mi garganta, grité desde mi estómago, y no solo grité una vez, lo hice en repetidas ocasiones y le lancé un codazo. Por suerte, soy fuerte”

Investigación policial

Tras el incidente, Scott regresó al interior de la casa de su amiga, donde recibió apoyo de guardias de seguridad. La Policía de Sudáfrica confirmó que el caso se investiga como intento de secuestro, y que el conductor de la aplicación también es considerado sospechoso.

Elizabeth Walls señaló que la aplicación no mostró la ruta del conductor solicitado, ya que el viaje nunca comenzó, lo que genera dudas sobre la coincidencia entre la llegada del supuesto taxi y la aparición de los atacantes.