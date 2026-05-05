Mujer amenaza con llamar a ICE tras provocar accidente automovilístico | VIDEO

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación tras mostrar un altercado derivado de un accidente automovilístico ocurrido el sábado en Estados Unidos. Las imágenes, compartidas por Oty Gómez, expone la discusión entre dos mujeres latinas tras un choque por alcance.

De acuerdo con el testimonio de Oty Gómez, el accidente ocurrió cuando el vehículo que circulaba delante frenó de manera repentina, provocando que su automóvil impactara por alcance. La otra conductora, identificada en redes sociales como “la señora de rojo”, reaccionó de forma inmediata y comenzó a exigir la documentación del seguro. En el video se escucha a la mujer decir “dame tu aseguranza”, acompañada de insultos y comentarios ofensivos.

Las amenazas de llamar a ICE

El conflicto escaló cuando la mujer vestida de rojo lanzó insultos y amenazas relacionadas con la situación migratoria de Gómez, incluyendo advertencias de llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este detalle generó aún más indignación entre los internautas, quienes señalaron la gravedad de utilizar la condición migratoria como herramienta de intimidación en un accidente de tránsito.

Tras la viralización del video, Oty Gómez publicó un segundo mensaje en el que reconoció haber provocado el choque. Sin embargo, aclaró que decidió esperar la llegada de las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente. “Mi carro tiene aseguranza”, afirmó Gómez, explicando que no se negó a entregar la documentación, sino que prefirió hacerlo directamente ante la policía debido al trato recibido durante la discusión.

En su relato, Gómez también señaló que viajaba acompañada de sus hijos al momento del accidente y que fue insultada frente a ellos. Aseguró que no respondió a las agresiones verbales y que optó por mantener la calma hasta la llegada de los oficiales. “Cuando llegó la policía, sí, la policía me pidió todos los documentos y yo se los di”, puntualizó en su declaración.

Migrantes en Estados Unidos expresan miedo e incertidumbre

Las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump han generado un ambiente de temor entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. La amenaza constante de deportaciones, el endurecimiento de los requisitos de asilo y el discurso que los vincula con la criminalidad han provocado que muchos vivan con ansiedad y desconfianza hacia las instituciones.

Los migrantes relatan que la presión no solo es legal, sino también emocional y económica. Programas como la “autodeportación”, que ofrecen incentivos económicos para regresar voluntariamente a sus países, son percibidos como una forma de coerción. Además, la posibilidad de reunirse con familiares ya establecidos en Estados Unidos se ha visto limitada, generando separación prolongada y un sentimiento de desarraigo.

México como alternativa

México ha dejado de ser únicamente un país de tránsito y ahora se convierte en un destino de estancia para quienes no logran ingresar a Estados Unidos. Ante el endurecimiento de las políticas, muchos migrantes consideran que permanecer en territorio mexicano ofrece mayor estabilidad y menos riesgos de detención.

El lenguaje utilizado por Trump, que describe a los migrantes como una amenaza para la seguridad nacional, refuerza la estigmatización y la discriminación. Mientras sus simpatizantes lo ven como una defensa del país, los migrantes sienten que son usados como chivos expiatorios en un debate político que los deshumaniza.