EU amenaza a Irán con respuesta devastadora si ataca a navíos comerciales

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este martes que su despliegue naval en la zona tiene como objetivo exclusivo garantizar la libre navegación comercial, aunque dejó claro que cualquier agresión iraní será respondida con contundencia.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, subrayó el carácter disuasivo de la operación. “No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional”, afirmó durante una rueda de prensa. La misión, denominada “Proyecto Libertad”, ha sido descrita como temporal y centrada en la protección del tránsito marítimo en uno de los corredores energéticos más relevantes del mundo.

Escalada contenida bajo un alto el fuego frágil

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, matizó que los recientes incidentes protagonizados por Irán no constituyen, por ahora, una ruptura formal del alto el fuego. Según detalló, Teherán ha llevado a cabo ataques limitados que se mantienen “por debajo del umbral de operaciones de combate a gran escala”.

Desde que se anunció el alto el fuego, Irán ha disparado contra buques mercantes nueve veces y ha capturado dos portacontenedores, además de atacar a las fuerzas estadounidenses más de diez veces”, explicó Caine. Esta interpretación ha permitido a la Administración del presidente Donald Trump evitar, de momento, activar mecanismos formales ante el Congreso bajo la Ley de Poderes de Guerra.

Sin embargo, el margen es estrecho. El propio Caine advirtió que las fuerzas armadas estadounidenses permanecen “listas para actuar” si reciben la orden de escalar operaciones.

Irán eleva el tono: “ni siquiera ha comenzado”

Desde Teherán, el discurso es igualmente desafiante. El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que su país “ni siquiera ha comenzado” en el enfrentamiento con Washington en el estrecho de Ormuz, en lo que se interpreta como una advertencia sobre su capacidad de respuesta.

Irán también ha rechazado versiones sobre pérdidas militares significativas, aunque denunció que un ataque estadounidense contra embarcaciones menores provocó la muerte de cinco civiles. Este intercambio de acusaciones refleja un escenario de guerra de baja intensidad con alto riesgo de escalada.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Getty Images via AFP

Reacciones y presión diplomática

El conflicto ha generado preocupación global. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de “inaceptables e injustificados” los ataques iraníes con drones y misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, subrayando la necesidad de contener la violencia en la región.

Arabia Saudita, por su parte, ha pedido moderación a ambas partes y ha instado a una solución política que evite una crisis mayor en el Golfo Pérsico, una región clave para el suministro energético mundial.

En paralelo, los mercados han reaccionado con cautela. Los precios del crudo Brent y WTI registraron descensos tras el éxito de la Marina estadounidense en escoltar buques comerciales a través del estrecho, lo que redujo temporalmente el riesgo percibido de interrupciones en el suministro.

Este comportamiento evidencia cómo la estabilidad en Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— sigue siendo un factor determinante para la economía global.

Misión temporal con implicaciones globales

Hegseth insistió en que la operación no busca una presencia permanente. “Esta es una misión temporal… esperamos que el mundo dé un paso al frente y pronto devolveremos la responsabilidad”, afirmó, en referencia a la necesidad de una mayor implicación internacional en la seguridad marítima.

Aun así, el mensaje central de Washington es inequívoco: el equilibrio actual es precario. “Irán se enfrentará a una potencia de fuego abrumadora si ataca a la navegación comercial”, advirtió el jefe del Pentágono.

La combinación de disuasión militar, presión diplomática y volatilidad energética configura un escenario donde cualquier error de cálculo podría desencadenar una crisis de mayor escala.

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