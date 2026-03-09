En Líbano, ya suman más de medio millón de desplazados

Por primera vez en la última semana de guerra, Israel atacó ayer el centro de Beirut, la capital de Líbano.

Un ataque de Israel golpeó un hotel en el centro de la ciudad, el primer ataque de esta ofensiva, que se había centrado en los bastiones de Hezbolá en los suburbios.

El balance de muertos en Líbano desde el inicio de los ataques es de 394 personas, incluidos 83 niños y 42 mujeres, según el ministro de Salud.

En total, 517 mil personas fueron desplazadas.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó las órdenes de evacuación del país hebreo.

Turk afirmó que dichas medidas suscitan “una grave preocupación en virtud del derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, Israel afirmó que había atacado a comandantes clave de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, ubicados en Líbano.

Los comandantes del Cuerpo del Líbano de la Fuerza Quds operaban para promover ataques terroristas contra el Estado deIsrael y sus civiles, al tiempo que operaban simultáneamente en Irán”, afirmó el ejército israelí a través de un comunicado.

Hasta ahora, no se han registrado víctimas mortales en Israel como consecuencia de los ataques de Hezbolá.

El saldo es de ocho soldados heridos, por el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí cerca de la frontera, según el ejército del país al mando del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El ministro de Defensa, Israel Katz, había informado anteriormente de que el soldado Bezalel Smotrich, hijo del ministro de Finanzas, había resultado herido en Líbano.

Katz dijo en un comunicado que los soldados ampliaron de forma significativa cinco posiciones que mantenían en el país árabe desde noviembre de 2024 y que estaban avanzando, lo que sugiere que el objetivo es crear una zona de amortiguación para proteger las comunidades israelíes cercanas a la frontera libanesa.

“QUE TERMINE EL ESTRUENDO DE LAS BOMBAS”: LEÓN XIV

El papa León XIV expresó su preocupación por los reportes de Oriente Medio, por lo cual instó a poner fin a la violencia y a renovar los esfuerzos para abrir un espacio de diálogo.

En la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, el líder de la Iglesia católica dijo que el conflicto estaba alimentando el miedo y el odio.

Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, para que las armas callen y se abra un espacio para el diálogo en el que se puedan escuchar las voces de los pueblos”, declaró el papa León.

Asimismo, el religioso expresó su preocupación por que la guerra pueda extenderse aún más, arrastrando a otros países, incluido el “querido Líbano”.

A los episodios de violencia y devastación, y al clima generalizado de odio y miedo, se suma el temor de que el conflicto se extienda y otros países de la región, entre ellos el querido Líbano, puedan volver a sumirse en la inestabilidad”, declaró León en el tercer domingo de Cuaresma.

Al dirigirse directamente a los cerca de 15 mil fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el papa saludó a los estudiantes procedentes de Estados Unidos y España, y a los peregrinos de Perú, Panamá, Honduras, México y Chile.

Finalmente, León se pronunció en contra de la violencia contra las mujeres del mundo.

-Reuters

