Sube a siete la cifra de soldados de Estados Unidos muertos en la guerra con Irán

Otro miembro del ejército estadunidense murió a causa de las heridas sufridas durante el contraataque de Irán hace una semana, según informó el ejército de la Unión Americana ayer.

Con lo cual, se elevó a siete el número de soldados estadunidenses fallecidos en combate hasta ahora en la guerra con Irán.

Anoche (sábado), un miembro del ejército estadunidense falleció a causa de las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní en Oriente Medio”, declaró el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado.

El militar resultó gravemente herido en el lugar del ataque contra las tropas estadunidenses en el Reino de Arabia Saudí el 1 de marzo pasado.

El organismo castrense señaló que la identidad de la víctima no se revelará hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares.

Los seis militares, muertos al día siguiente del inicio por parte de Estados Unidos e Israel de la guerra contra Irán, eran reservistas desplegados en Kuwait, adscritos al 103 mando de apoyo con base en Des Moines, Iowa.

En este contexto, el presidente Donald Trump participó el sábado en Dover, Delaware, en una ceremonia para la repatriación de los restos de los primeros seis soldados estadunidenses muertos en la guerra contra Irán.

Con una gorra blanca con las letras doradas “USA”, el republicano hizo el saludo militar al paso de cada uno de los ataúdes cubiertos con la bandera estadunidense, que fueron trasladados de un avión militar a un vehículo en la Base de la Fuerza Aérea de Dover.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, calificó a los militares caídos como “lo mejor que nuestra nación tiene para ofrecer” y “verdaderos ejemplos de servicio desinteresado”.

AZERBAIYÁN REABRE LA FRONTERA CON IRÁN

Azerbaiyán dijo el lunes que había reabierto sus pasos fronterizos con Irán para todo el tráfico de ⁠mercancías, ⁠según la agencia estatal rusa TASS. Los pasos fronterizos, una de las rutas terrestres más cortas que conectan ⁠Irán con Rusia, su aliado, fueron cerrados la semana pasada tras lo ⁠que Bakú ⁠describió como ⁠un ⁠ataque con drones iraníes en el enclave de Najicheván.

A última hora del domingo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, llamó por teléfono a su homólogo azerbaiyano, Ilham Alíyev, para decirle que Irán no había participado en el incidente de Najicheván y que Teherán estaba investigando dijo la oficina de Alíyev.

