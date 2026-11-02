La mexicana María Montserrat Alvarado asumió la Dirección de Comunicación del Vaticano

La periodista mexicana María Montserrat Alvarado asumió este lunes la dirección del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, convirtiéndose en la primera mujer laica en ocupar un puesto de este rango en la Curia romana. Su nombramiento marca una nueva etapa para los medios de comunicación del Vaticano bajo el pontificado de León XIV.

Con 39 años, Alvarado llega al frente del poderoso organismo tras desempeñarse como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos.

La designación, anunciada en junio por el Vaticano, entró en vigor el domingo 1 de noviembre. Desde su nuevo cargo, tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de los principales medios y servicios informativos de la Santa Sede.

Originaria de la Ciudad de México y criada en Estados Unidos, María Montserrat Alvarado, conocida como Montse, cuenta con una trayectoria vinculada al periodismo católico, la comunicación institucional y la defensa de la libertad religiosa.

Estudió en la Florida International University y en la George Washington University. También trabajó en la organización Becket, dedicada a la defensa de la libertad religiosa, antes de incorporarse a EWTN.

Su camino profesional estuvo acompañado por una profunda formación espiritual. Alvarado incluso llegó a discernir la posibilidad de ingresar a la vida religiosa, una inquietud que, según ha relatado, influyó en sus decisiones posteriores.

Al recordar su acercamiento a EWTN y a su fundadora, la Madre Angélica, explicó.

Conocí EWTN y a la Madre Angélica, y ella le habló a mi corazón. Ese deseo profundo de que las personas lleguen al cielo… por eso, integrarme a este entorno —donde cada día solo hablaba de Jesús y buscaba darlo a conocer al mundo— fue un gran honor para mí y para mi vida espiritual”.

El nombramiento de León XIV que sorprendió

La nueva directora del Dicasterio para la Comunicación reconoció que su llegada al Vaticano no fue resultado de una candidatura propia ni de un proceso de selección convencional.

No presenté ninguna candidatura ni fui seleccionada” mediante un procedimiento habitual, declaró en una entrevista con EWTN News. Según explicó, la decisión correspondió directamente al “Santo Padre”.

Alvarado considera que su experiencia profesional responde a las necesidades actuales de la Iglesia, especialmente ante la transformación de los medios y el crecimiento de las plataformas digitales.

Nos encontramos en un momento en el que las comunicaciones digitales y las tradicionales están convergiendo”, señaló al explicar por qué cree que fue elegida.

También destacó que el Papa buscaba “a una profesional de la nueva generación” y expresó su disposición a asumir el desafío: “Si Dios quiere, estaré a la altura”.

Qué medios del Vaticano estarán bajo su dirección

El Dicasterio para la Comunicación es uno de los organismos estratégicos de la Santa Sede, encargado de coordinar la difusión de información y los contenidos institucionales del Vaticano en todo el mundo.

En su nueva responsabilidad, María Montserrat Alvarado supervisará una amplia estructura de medios y servicios que incluye Vatican News, Vatican Media, Radio Vaticana y el diario L’Osservatore Romano.

También estarán bajo su dirección la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la editorial vaticana, el servicio de internet, la imprenta y el servicio fotográfico del Vaticano.

La dimensión de esta responsabilidad fue reconocida por la propia Alvarado, quien resumió el alcance de su nuevo puesto con una expresión: “Es algo enorme”.

La trayectoria de Alvarado en EWTN adquiere relevancia en un contexto en el que la relación entre la cadena estadounidense y el Vaticano ha atravesado momentos de tensión.

Durante el pontificado de Francisco, algunos medios católicos conservadores expresaron críticas hacia las reformas impulsadas por el Papa argentino. Francisco cuestionó en distintas ocasiones a sectores de la prensa católica, en aparente alusión a EWTN, aunque sin mencionarla directamente.

Alvarado trabajaba entonces como presentadora de la cadena, cuyos programas se hicieron conocidos por sus cuestionamientos al pontífice reformista.

Su nombramiento al frente de la comunicación vaticana representa un movimiento significativo en la estructura institucional de la Santa Sede, aunque su nueva función estará centrada en la coordinación de los medios y en el desarrollo de la estrategia comunicativa del Vaticano.

Montserrat Alvarado y una decisión

La periodista reconoció a EWTN News In Depth que aceptar la propuesta del Papa León XIV no fue una decisión inmediata.

Toda mi vida ha sido una entrega a Jesucristo y a su Iglesia, con la esperanza de que otros puedan establecer una relación con Él. Pero soy humana, (…), mudarme a otro país, aprender un idioma nuevo, dejarlo todo atrás… son retos importantes”, explicó.

Alvarado admitió que su respuesta al ofrecimiento pontificio “requirió un poco más de oración de lo que me gustaría reconocer”.

La nueva directora afronta así una etapa marcada por el desafío de integrar la comunicación tradicional con las nuevas tecnologías, fortalecer la presencia informativa de la Santa Sede y coordinar una estructura mediática de alcance internacional.

Su llegada al Dicasterio para la Comunicación no solo representa un hito para las mujeres laicas en la Curia romana, sino también una apuesta de León XIV por una profesional con experiencia en medios católicos y en los cambios que atraviesa el ecosistema digital.