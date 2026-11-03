Hermano de “El Mencho” pide a la Corte compasión previo a dictarle sentencia

Antonio “Tony Montana” Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho, pidió este martes a una jueza federal apiadarse de su historia personal, su edad de cerca de 70 años y las enfermedades que le aquejan cuando dicte sentencia el próximo miércoles 11 de noviembre y le deje cumplirla en México.

“Respetuosamente le pido al Tribunal compasión y misericordia. Si está dentro de la discreción del Tribunal, le pido que considere imponerme una sentencia que me dé la posibilidad de regresar con mi familia mientras todavía pueda formar parte de sus vidas”, solicitó “Tony Montana”.

La carta fue entregada por su defensa a la jueza Beryl A. Howell, en la semana previa a su condena.

Nemesio Oseguera Cervantes murió tras un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.

Su Señoría, entiendo que debo enfrentar las consecuencias de mis decisiones. No le pido al Tribunal que ignore lo que he hecho. Le pido que, al momento de imponer mi sentencia, considere mi edad, mi estado de salud, mi familia y la vida que he llevado”, añadió.

“Pronto cumpliré 70 años y padezco varias enfermedades crónicas. Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia. Amo mucho a mis hijos y a mi familia, espero que algún día pueda tener la oportunidad de pasar con ellos los años que me queden de vida”, expresó.

En su carta, el hermano del fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reconoció sus imprudencias y delitos.

Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos. Quiero ofrecer una disculpa al Tribunal, a la sociedad y a todas las personas que hayan sido afectadas por mi conducta”, escribió.

Contó una historia en la que recapituló desgracias y sufrimientos familiares.

“Provengo de una familia muy pobre. Éramos siete hijos, mi padre nos abandonó cuando todavía éramos muy pequeños. Mi madre nos crió sola. Pasamos por muchas dificultades, incluyendo épocas en las que no teníamos suficiente comida. A pesar de todo, hicimos lo posible por salir adelante”, dijo.

Fotos: Cuartoscuro y Archivo

Llegué a los Estados Unidos cuando tenía aproximadamente 16 años. Yo era el tercer hijo de la familia y vine, en gran parte, porque quería trabajar y ayudar a sostener a mi madre y a mis hermanos. Trabajé en Estados Unidos durante más de treinta años, agregó.

Explicó que “con el tiempo, fui deportado a México. Mi primera familia permaneció en los Estados Unidos, donde mis hijos crecieron, hicieron sus vidas y se convirtieron en adultos trabajadores”.

“Mientras vivía en México, formé otra familia y tuve dos hijos, un varón y una mujer. Su madre murió de cáncer cuando todavía eran pequeños, yo asumí la responsabilidad de criarlos”, narró Tony Montana.