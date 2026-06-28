Al menos 11 muertos en Francia tras estrellarse un avión civil en Tomblaine

Al menos 11 personas —cinco instructores, cinco alumnos y un piloto— murieron al estrellarse un avión Pilatus en la localidad de Tomblaine, en el noreste de Francia.

La aeronave transportaba a un grupo de personas que iban a practicar paracaidismo”, informó el medio local L'Est Républicain.

Una tragedia absoluta”, declaró François Pélissier, presidente del aeródromo Grand Nancy-Tomblaine, desde donde despegó la aeronave.

Lo ocurrido esta mañana es una auténtica tragedia. Junto con los equipos del aeropuerto, nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas”, expresó.

“Lo ocurrido esta mañana es una auténtica tragedia. Junto con los equipos del aeropuerto, nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas”, expresó.

Enfermeras entre las víctimas

Según explicó Pélissier, entre los alumnos había varias enfermeras.

Para algunas de ellas, este primer salto en paracaídas era un regalo. El salto en tándem fue organizado por la asociación Tandemotion, que alquila nuestras instalaciones los fines de semana para vuelos de iniciación”, señaló.

Asimismo, informó que se habilitará una sala del estadio Marcel Picot para rendir homenaje a las víctimas.

Abriremos una de las salas del estadio Marcel Picot para que quienes lo deseen puedan acudir a presentar sus respetos y rendir homenaje a las víctimas”, agregó.

Cómo ocurrió el accidente

La aeronave, un Pilatus con matrícula alemana, había despegado del aeropuerto de Nancy-Essey.

Según Le Monde, el accidente ocurrió a las 11:25 horas locales, al sur del aeródromo.

Hasta el momento, la causa del accidente no ha sido esclarecida.

Equipos de apoyo médico y psicológico atienden a los familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo, así como a otros testigos.

Junto con todo el personal de los servicios de emergencia y los funcionarios electos que me rodean, pensamos en las víctimas y sus familias”, declaró el prefecto Yves Séguy, quien visitó el lugar del accidente.

Una unidad de emergencia médico-psicológica está prestando apoyo a varios familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo. Estamos a la espera de la llegada de los servicios de identificación forense para llevar a cabo los procedimientos habituales”, añadió.

Personal de rescate y seguridad se encuentra junto a los restos de una avioneta Pilatus PC-6 tras estrellarse en Tomblaine. AFP

La aeronave parecía haber sufrido daños antes de caer en picado hacia el suelo. El accidente se produjo en una zona urbanizada, cerca de un centro comercial.

Unos pocos metros más o menos y el accidente podría haber causado víctimas colaterales", afirmó Seguy.

En la zona del accidente trabajan 50 bomberos y 25 vehículos de emergencia.

Los servicios policiales también “se movilizaron en masa, al igual que la asociación de defensa civil”, informó el prefecto.

Testigos relatan momentos de terror

Un residente de la calle Allende, en Tomblaine, declaró a medios locales:

Tuvimos mucha suerte de que no impactara en ninguna de nuestras casas”.

Por su parte, una residente comentó:

Escuché un estruendo enorme, una gran explosión”.