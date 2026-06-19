Meloni acusa a Trump de inventar historia sobre foto en el G7

Durante una entrevista concedida al canal italiano La7, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le había "suplicado" hacerse una foto con él en la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. Según el mandatario estadounidense, accedió a la petición "por pena", aunque no tenía intención de hacerlo.

Las palabras de Trump no tardaron en provocar una reacción inmediata en Roma. Meloni calificó las declaraciones como "totalmente inventadas" y expresó su asombro por lo que considera un comportamiento irrespetuoso hacia los aliados de Occidente. "Ni yo ni Italia suplicamos jamás", subrayó la mandataria, visiblemente molesta por lo que considera una falta de respeto hacia su país.

El malestar no se limitó a la primera ministra. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita oficial a Estados Unidos prevista para la próxima semana.

En un mensaje publicado en la red social X, Tajani afirmó que "las palabras graves y ofensivas del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia". Esta decisión refleja la magnitud del impacto que las declaraciones han tenido en la diplomacia italiana.

Apenas unos días antes, en la misma cumbre del G7, las imágenes mostraban a Meloni y Trump conversando cordialmente, sentados juntos en un sofá. Esa escena había sido interpretada como un signo de distensión tras meses de tensiones relacionadas con la guerra contra Irán. Sin embargo, las palabras de Trump han echado por tierra cualquier percepción de acercamiento.

Giorgia Meloni y Donald Trump durante la cumbre del G7 en Francia, antes de que estallara la polémica por la supuesta foto solicitada por la primera ministra italiana. AFP

Meloni reprochó a Trump que muestre más indulgencia hacia los enemigos de Occidente que hacia sus aliados tradicionales. Según la primera ministra, resulta decepcionante que el presidente estadounidense no mantenga la misma firmeza frente a líderes que representan amenazas para Estados Unidos y Europa.