María Corina Machado: “El chavismo está herido y se desmantela por órdenes de Trump”

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez en Caracas se encuentra en un proceso de desmantelamiento, siguiendo instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump.

En entrevista con la agencia AFP durante el foro mundial de energía CERAWeek, celebrado en Houston, Machado afirmó:

El régimen está herido, irremediablemente, y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición”.

Machado sostuvo que las medidas impulsadas desde Washington forman parte de un proceso de transición política en Venezuela. Según sus palabras, el desmantelamiento de las estructuras del chavismo representa un avance hacia la posibilidad de elecciones libres en el país.

La dirigente opositora reiteró que, cuando se convoquen nuevamente comicios presidenciales, participará en el proceso:

Por supuesto que estaré en ese proceso electoral y por supuesto que los venezolanos decidirán libremente a quién quieren”

Machado participó en el CERAWeek, uno de los encuentros más relevantes del sector energético mundial, donde líderes políticos y empresariales debaten sobre el futuro de la energía y su impacto en la geopolítica. Su presencia en este foro refuerza la dimensión internacional de su discurso y la conexión entre la crisis venezolana y los intereses globales en materia energética.

Venezuela enviará delegación diplomática a Estados Unidos para iniciar nueva etapa de relaciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que una delegación diplomática viajará esta semana a Washington para dar inicio formal a la nueva etapa de relaciones con Estados Unidos. El anuncio se produce tras el acuerdo alcanzado el pasado 5 de marzo, cuando ambos países decidieron restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019.

Delcy Rodríguez Especial

Durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez explicó:

Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros gobiernos”

En el mismo contexto, la mandataria interina reiteró su solicitud al presidente estadounidense Donald Trump para que se eliminen las sanciones contra Venezuela.

Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”

La petición busca facilitar la llegada de capital extranjero y reactivar sectores estratégicos de la economía venezolana, en un momento en que el país intenta recuperar estabilidad tras años de crisis política y financiera.

Trump elogia a Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este lunes al elogiar públicamente a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, a quien calificó como un ejemplo de liderazgo en medio de la crisis política de Caracas.

Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Quizás encontremos alguien así en Irán”

Con información de AFP y Reuters.