Una mujer de La Habra fue arrestada por poner en peligro a un menor después de que su hijo cayera de un vehículo en movimiento en Fullerton, informó la policía el lunes. El hecho ocurrió el martes pasado, entre las 8 y las 9 de la mañana, en la intersección de N. Euclid Street y W. Malvern Avenue, cuando una cámara captó al niño cayendo a la carretera desde el lado del pasajero de una camioneta SUV negra.

El vehículo se detuvo de inmediato y la conductora salió del coche para recoger al niño del suelo, según muestra el video difundido.

Tras la circulación del video en redes sociales, un testigo se comunicó con el Departamento de Policía de Fullerton durante el fin de semana y describió el vehículo. Los investigadores determinaron que pertenecía a Jacqueline Hernandez, de 35 años y residente de La Habra, quien fue arrestada por maltrato infantil, considerado un delito grave.

El niño, de 19 meses, presentaba lesiones compatibles con la caída y fue trasladado a un hospital. De acuerdo con la información oficial, se espera que se recupere por completo.

La policía informó que continúa buscando a otros testigos del caso para fortalecer la investigación. Según el Departamento de Policía de Fullerton, nadie llamó para reportar el incidente ni presentar una denuncia en el momento en que ocurrió.

Recomendaciones oficiales para transportar a menores en automóvil

Protección Civil y la Secretaría de Salud recomiendan que todos los menores de edad viajen en el asiento trasero del automóvil utilizando sistemas de retención infantil adecuados a su edad, peso y talla. Los bebés deben colocarse en sillas especiales orientadas hacia atrás, nunca en brazos ni en el asiento delantero.

Los niños menores de 12 años deben viajar siempre en el asiento trasero y utilizar sillas de retención infantil (SRI). Estas sillas reducen hasta en un 70 % el riesgo de lesiones graves en caso de accidente.

Bebés y menores de 2 años

Los bebés deben viajar en sillas porta-bebé orientadas hacia atrás, ya que esta posición protege mejor la cabeza, cuello y columna vertebral en caso de impacto. Nunca deben transportarse en brazos ni en el asiento delantero, incluso si el vehículo cuenta con bolsas de aire.

Niños de 2 a 4 años

Se recomienda el uso de sillas convertibles que permitan ajustar el arnés conforme el niño crece. Estas deben estar firmemente sujetas al asiento trasero y cumplir con las normas de seguridad vigentes.

Niños de 4 a 12 años

A partir de los 4 años, los menores pueden usar asientos elevados (booster) que permiten que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente a su cuerpo. El cinturón debe colocarse sobre el hombro y la cadera, nunca sobre el cuello o el abdomen.

Riesgos de no cumplir con estas medidas

En México, 7 de cada 10 menores viajan sin protección adecuada, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves o mortales en accidentes de tránsito. Cada año, más de 75 mil niñas y niños sufren lesiones en siniestros viales, siendo una de las principales causas de muerte infantil en el país.