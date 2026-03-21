La lucha por tener luz en La Habana; buscan alternativas a apagón nacional

Un sticker para enviar por WhatsApp con la leyenda “apagón” y las publicaciones en Facebook dan cuenta de la escasez de luz en Cuba.

La falta de servicio se ha incrementado en los últimos años, aún incluso de antes del bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba.

Una revisión de la agencia AFP reveló que durante todo 2025 el país sólo cubrió la mitad de su demanda, según los datos de la Unión Eléctrica de Cuba (Une).

A eso se suma que la información oficial llega a cuentagotas.

El año pasado, en la madrugada se iba la luz durante dos horas, por ejemplo, de 2:00 a 4:00, lo que hacía imposible dormir, describen cubanos en testimonios recopilados por Excélsior.

Imagínate cómo estamos”, expresa un residente de La Habana que se dedica a atención turística de manera independiente.

Por WhatsApp, los stickers que dicen la frase “apagón” son parte de la comunicación cotidiana, comparten.

El lunes pasado, todo el país caribeño se quedó sin energía, en medio del bloqueo petrolero que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del arresto del expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento”, expresó la Une.

Esto ha generado molestias cada vez mayores entre la población, pero también formas alternativas de conseguir el servicio.

En Facebook, existen al menos siete grupos activos creados para informar sobre cortes de luz por bloques.

Estas comunidades digitales buscan facilitar reportes ciudadanos sobre la situación del servicio tanto en la capital como en el resto de la isla.

En ellos, además, se venden ventiladores, cuyo costo es de 35 dólares (617 pesos mexicanos).

También se ofrecen generadores de energía, en 200 dólares.

Para informar sobre los cortes del servicio la Une estableció una división de la ciudad por bloques, no por colonias o barrios.

La Habana donde crecí se dividía en municipios y en barrios, pero ahora nos definen los bloques que ha diseñado la Unión Eléctrica para sus cronogramas de apagones. Ya no soy de Nuevo Vedado, ahora soy del Bloque 4”, expresó la periodista y disidente Yoani Sánchez, a través del sitio de internet 14ymedio.com.

Cuando se va la luz, mi obsesión es caminar todo lo que pueda para alejarme del bando de las tinieblas. Hay días en que hago periplos muy raros, porque cuando llego a un lugar resulta que se corta ahí la energía o me avisan de que han vuelto a encenderse los bombillos en mi casa y decido regresar de inmediato”, expresó.

La falta de luz afecta incluso a los barrios más turísticos y concurridos del país, que recibió 1.8 millones de visitantes extranjeros en 2025.

El jueves pasado, el Partido Comunista atribuyó al bloqueo de combustible el apagón de casi 30 horas que afectó en la isla esta semana.

La desconexión nacional del sistema eléctrico cubano reportada esta semana es la primera en lo que va de año.

Antes de eso, un apagón total se registró el 10 de septiembre de 2025.

El gobierno que encabeza Miguel Díaz-Canel atribuyó estas dificultades al bloqueo energético de Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, México incluido.

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