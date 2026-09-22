Keiko Fujimori alerta en la ONU sobre “guerra contra grupos criminales terroristas” en Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su país enfrenta una “guerra” contra organizaciones criminales transnacionales que calificó como terroristas, en medio de un clima de inseguridad creciente y un aumento de la violencia en el país andino.

Estamos afrontando otro tipo de guerra, la declarada por organizaciones criminales transnacionales que han impuesto el terror en nuestras poblaciones. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien”, señaló Fujimori en su discurso en Nueva York.

La mandataria destacó la reciente adhesión de Perú a la coalición de Estados Unidos contra el crimen transnacional, como muestra de su compromiso de trabajar coordinadamente con socios internacionales en un desafío que calificó de “altísima prioridad”.

Fujimori subrayó además los avances económicos del país en las últimas décadas, pese a las crisis de violencia. El producto bruto interno se triplicó en términos reales, las exportaciones se multiplicaron por 15 y la moneda peruana se consolidó como una de las más estables de la región.

El discurso de la presidenta se produce tras un nuevo episodio de inseguridad ocurrido el fin de semana, cuando una candidata a gobernadora fue asesinada a balazos mientras hacía campaña en un mercado.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre de este año se registraron 1,521 homicidios, frente a los 1,713 del mismo periodo de 2025. La tasa de homicidios en Perú aumentó a 10.7 por cada 100,000 habitantes en 2025, frente a 10.1 en 2024, reflejando una tendencia al alza en la violencia.

Con información de Reuters.