Joven muere en accidente de carruajes de caballos en Central Park; alcanzó a salvar a su madre

El tradicional paseo en carruajes de caballos en Nueva York, una actividad que durante más de 150 años ha atraído a turistas y residentes, quedó suspendido tras un accidente mortal ocurrido en Central Park.

La víctima fue Romanch Mahajan, un joven indio de 18 años que visitaba la ciudad junto a sus padres y su hermano menor. El incidente ha conmocionado tanto a la comunidad local como a las autoridades, generando un debate renovado sobre la seguridad de esta práctica y el bienestar de los animales involucrados.

Según relató Deepak Mahajan, padre del joven fallecido, el conductor del carruaje se detuvo para tomar una fotografía de la familia. En ese momento, el caballo se desvió hacia la acera, chocó contra otro carruaje y volcó.

Priya, la madre, cayó del vehículo, y Romanch saltó para intentar ayudarla, golpeándose la cabeza contra el suelo. El joven fue trasladado al hospital NewYork-Presbyterian Weill Cornell, donde falleció horas después. El resto de la familia sufrió heridas leves.

Este accidente se suma a otro ocurrido apenas una semana antes, cuando un caballo se desplomó y murió en el parque, aumentando la presión sobre las autoridades y el gremio de trabajadores.

El sindicato de transporte TWU Local 100, que representa a los conductores de carruajes, anunció la suspensión inmediata de las operaciones. Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del sindicato, declaró:

Estamos profundamente consternados y atónitos. Nunca antes habíamos tenido un accidente mortal como éste. Hemos cerrado los establos y suspendido las operaciones hoy mismo mientras llevamos a cabo extensas discusiones internas sobre lo sucedido y cómo se podría haber evitado"

El sindicato también expresó su apoyo a la propuesta de ley denominada Ley Ryder, presentada en el Concejo municipal de Nueva York. Esta iniciativa busca implementar reformas inmediatas en la industria, incluyendo medidas de seguridad para los caballos y la protección del empleo de los conductores.

Debate sobre bienestar animal y seguridad

Organizaciones defensoras de los animales como PETA y Humane World for Animals aprovecharon el accidente para reiterar su llamado a abolir los paseos en carruajes de caballos. Argumentan que esta práctica expone a los animales a condiciones peligrosas y a los turistas a riesgos innecesarios.

La Central Park Conservancy, entidad que administra el parque, también solicitó la suspensión de los paseos hasta que se implementen medidas de seguridad adecuadas. Entre las propuestas se incluyen la instalación de postes en todo el parque para atar a los caballos y evitar que se descontrolen, así como nuevas regulaciones para los conductores.

Los paseos en carruajes de caballos forman parte del imaginario turístico de Nueva York desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, en los últimos años han sido objeto de críticas por parte de activistas y legisladores que consideran que la práctica es obsoleta y peligrosa.