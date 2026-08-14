Asistente lanza botella de vidrio a cantante folclórica en pleno show en Perú

La artista ayacuchana Soraya Nieto fue víctima de una agresión mientras se presentaba en el evento San José Glorioso – Collpa, en Chumbes, Huamanga. En videos que se viralizaron en redes sociales se observa cómo, en medio de su interpretación, un asistente del público arrojó una botella de vidrio que impactó directamente en su rostro.

El golpe fue tan fuerte que el objeto se rompió contra su cara, provocando sangrado inmediato y dejando a los integrantes de su agrupación en estado de shock sin saber cómo auxiliarla.

Tras el ataque, Soraya Nieto se pronunció en sus redes sociales y detalló las lesiones sufridas:

Presento varios cortes pequeños en la cara, una herida debajo del labio inferior que requirió un punto de sutura, los párpados del ojo izquierdo moreteados y la zona de la ceja izquierda inflamada. Mis anteojos se hicieron añicos.”

La cantante tranquilizó a sus seguidores al confirmar que ningún fragmento de vidrio ingresó a sus ojos. Además, informó que ya pasó por el médico legista para formalizar la denuncia por agresión física y desfiguración.

Nieto explicó que el ataque se habría originado por un conflicto entre asistentes debido al inicio anticipado de su presentación: